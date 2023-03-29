Підтвердити вибір вишу можна онлайн: правила прийому до ВНЗ 2023

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2603
29 березня 2023

Подати документи для вступу та підтвердити вибір вищого навчального закладу під час вступної кампанії 2023 можна буде онлайн. 

Оновлені правила прийому документів для вступу повідомили у Міністерстві освіти та науки.

"Ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко і у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі", – зазначають у МОН.

Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або співбесіду з 1 або 2 предметів.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Абітурієнти, які навчатимуться на контракті, мають подати мотиваційні листи.

Майбутні бакалаври мистецьких та спортивних спеціальностей мають скласти творчий конкурс.

Усі решта майбутніх студентів бакалаврату, а також магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування мають надати результати НМТ.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
  • єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);
  • фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Пільгові категорії у 2023 році залишаються незмінними, зокрема – для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані там, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж 3 місяців після початку навчання.

Щодо пільг для жителів з територій активних бойових дій у МОН та Мін'юсті обіцяють визначитися у травні – усе залежить від воєнно-політичної ситуації в Україні.

Читайте також: УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED