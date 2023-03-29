Підтвердити вибір вишу можна онлайн: правила прийому до ВНЗ 2023

Подати документи для вступу та підтвердити вибір вищого навчального закладу під час вступної кампанії 2023 можна буде онлайн.

Оновлені правила прийому документів для вступу повідомили у Міністерстві освіти та науки.

"Ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко і у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі", – зазначають у МОН.

Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або співбесіду з 1 або 2 предметів.

Абітурієнти, які навчатимуться на контракті, мають подати мотиваційні листи.

Майбутні бакалаври мистецьких та спортивних спеціальностей мають скласти творчий конкурс.

Усі решта майбутніх студентів бакалаврату, а також магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування мають надати результати НМТ.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:

єдиного вступного іспиту (ЄВІ);

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);

фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Пільгові категорії у 2023 році залишаються незмінними, зокрема – для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані там, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж 3 місяців після початку навчання.

Щодо пільг для жителів з територій активних бойових дій у МОН та Мін'юсті обіцяють визначитися у травні – усе залежить від воєнно-політичної ситуації в Україні.