Підтвердити вибір вишу можна онлайн: правила прийому до ВНЗ 2023

Подати документи для вступу та підтвердити вибір вищого навчального закладу під час вступної кампанії 2023 можна буде онлайн.
Оновлені правила прийому документів для вступу повідомили у Міністерстві освіти та науки.
"Ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко і у зручному для вступника місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі", – зазначають у МОН.
Для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або співбесіду з 1 або 2 предметів.
|Фото: monkeybusiness/Depositphotos
Абітурієнти, які навчатимуться на контракті, мають подати мотиваційні листи.
Майбутні бакалаври мистецьких та спортивних спеціальностей мають скласти творчий конкурс.
Усі решта майбутніх студентів бакалаврату, а також магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування мають надати результати НМТ.
Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:
- єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
- єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);
- фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.
Пільгові категорії у 2023 році залишаються незмінними, зокрема – для жителів тимчасово окупованих територій.
Вступники, які зареєстровані там, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж 3 місяців після початку навчання.
Щодо пільг для жителів з територій активних бойових дій у МОН та Мін'юсті обіцяють визначитися у травні – усе залежить від воєнно-політичної ситуації в Україні.
Читайте також: УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023