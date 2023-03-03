На Рівненщині у чагарниках знайшли "викраденого" хлопчика із зав'язаними руками

На Рівненщині у кущах на околиці селища знайшли 10-річного хлопчика зі зв’язаними руками і ногами. Дитина заявила, що її викрав незнайомець, який хотів отримати з батьків викуп.

Правоохоронці негайно виїхали на місце події, однак інцидент виявився дитячою грою у шпигунів, повідомляють у поліції регіону.

Напередодні до поліції звернулася 34-річної жителька селища, яка повідомила, що сусідка знайшла її сина зв’язаним у кущах.

Хлопчик розповів історію, що його викрали з дому. Мовляв, у двері постукав незнайомець, який сказав, що добре знає батьків. Хлопчик відчинив йому, а той зв’язав йому ноги, заклеїв рот скетчем та сказав, що вимагатиме в його рідних викуп у сумі 1000 гривень. За словами хлопця, поітм його нібито пронесли декілька метрів та залишили у чагарнику. Хлопчик навіть детально описав зловмисника та вказав, у якому напрямку той пішов.

Місце, де знайшли дитину. Фото: Нацполіція

Поліцейські почали шукати "злочинця" та опитувати місцевих мешканців.

Невдовзі з’ясувалося, що історію з викраденням хлопчик вигадав, щоб уникнути покарання за скоєне.

На місце "злочину" виїхали правоохоронці. Фото: Нацполіція

Насправді у той день він пішов гуляти із сусідським 8-річним хлопчиком. Останній запропонував пограти у шпигунів: зв’язати собі руки, ноги і заліпити рота липкою стрічкою, а хто перший звільниться – той переможе.

Діти зізналися, що коли молодший уже визволився, поруч пробігав великий пес. Дитина злякалася собаки і побігла додому, залишивши товариша зв’язаним. У такому вигляді його і знайшла сусідка.

"Із малолітніми бешкетниками поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення надалі таких дій. Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей", – кажуть у поліції.