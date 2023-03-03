На Львівщині судитимуть молодиків, які до смерті побили лисицю

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
9142
3 березня 2023

У Львівській області судитимуть трьох 19-річних хлопців, які побили лисицю до смерті, а відео інциденту виклали в мережу. 

Про це повідомила поліція Львівщини. 

Наприкінці лютого в одному з львівських Telegram-каналів з’явилося відео, на якому невідомі били лисицю. 

Як з’ясували правоохоронці, ними виявилися троє 19-річних місцевих мешканців Червоноградського району Львівщини.

Фото: UrosPoteko/Depositphotos

Подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл району.

У підозрюваних вилучили речові докази, а тіло тварини скерували на дослідження. 

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження. 

Санкція статті про жорстоке поводження з тваринами передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, дівчина з Івано-Франківська опублікувала відео знущання з єнота у соцмережі. За це у Кримінальному кодексі передбачено позбавлення волі від 5 до 8 років.

Читайте також: Зоозахисний закон: які нововведення вступають в силу?


Реклама:


 1604
Прихисти своїх

"Людям більше ніде жити". Історія харків'ян, які вціліли під бомбардуваннями

Вікторія Ярижко
 997
КУЛЬТУРА

Як пишуть про війну у війну і чому ворога (не) варто зображувати примітивним: розповідають театральні митці

Ганна Щокань
 1397
Суспільство

"Ці очі готові віддати тобі все, просто тому, що ти поруч": музикант Майк Кауфман-Портніков про виховання дітей з непростими долями

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Людям більше ніде жити". Історія харків'ян, які вціліли під бомбардуваннями

Вікторія Ярижко
Ракетний удар РФ по Запоріжжю: що відомо про загиблу родину з 8-місячною дівчинкою
Рятувальники показали казкове фото засніженої гойдалки на вершині Карпат
З вересня 2023-го УГКЦ переходить на новий календар: як зміняться дати свят
Була "янголом бійців": під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня
Чому небезпечно поїти тварину із громадських мисок для води
КУЛЬТУРА

Як пишуть про війну у війну і чому ворога (не) варто зображувати примітивним: розповідають театральні митці

Ганна Щокань
Суспільство

"Ці очі готові віддати тобі все, просто тому, що ти поруч": музикант Майк Кауфман-Портніков про виховання дітей з непростими долями