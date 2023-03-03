На Львівщині судитимуть молодиків, які до смерті побили лисицю

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

У Львівській області судитимуть трьох 19-річних хлопців, які побили лисицю до смерті, а відео інциденту виклали в мережу. 

Про це повідомила поліція Львівщини. 

Наприкінці лютого в одному з львівських Telegram-каналів з’явилося відео, на якому невідомі били лисицю. 

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Як з’ясували правоохоронці, ними виявилися троє 19-річних місцевих мешканців Червоноградського району Львівщини.

Фото: UrosPoteko/Depositphotos

Подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл району.

У підозрюваних вилучили речові докази, а тіло тварини скерували на дослідження. 

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження. 

Санкція статті про жорстоке поводження з тваринами передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, дівчина з Івано-Франківська опублікувала відео знущання з єнота у соцмережі. За це у Кримінальному кодексі передбачено позбавлення волі від 5 до 8 років.

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