Минула зима в Києві увійшла у вісімку найтепліших з 1881 року

Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, тому зима 2022-2023 року увійшла у вісімку найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня температура повітря за зиму в Києві склала -0,4°C, що на 2,1°C вище кліматичної норми.

Найбільше теплих днів було в січні. Протягом місяця зафіксували 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум +13,2°C.

"Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік", – пишуть в обсерваторії.

Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до -10,9 ºC, а найтеплішим – 1 та 2 січня. Тоді температура повітря піднялась до +13,2 ºС.

Протягом календарної зими випало 107 мм опадів, що склало 87 % кліматичної норми.

Нагадаємо, у Херсоні в січні 2023 року зафіксували кілька температурних рекордів. У деякі дні стовпчик термометра сягав позначки +16,2 °С.