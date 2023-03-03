Минула зима в Києві увійшла у вісімку найтепліших з 1881 року

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, тому зима 2022-2023 року увійшла у вісімку найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

Середня температура повітря за зиму в Києві склала -0,4°C, що на 2,1°C вище кліматичної норми. 

Найбільше теплих днів було в січні. Протягом місяця зафіксували 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум +13,2°C.

Фото: weyo/Depositphotos

"Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік", – пишуть в обсерваторії. 

Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до -10,9 ºC, а найтеплішим  – 1 та 2 січня. Тоді температура повітря піднялась до +13,2 ºС.

Протягом календарної зими випало 107 мм опадів, що склало 87 % кліматичної норми.

Нагадаємо, у Херсоні в січні 2023 року зафіксували кілька температурних рекордів. У деякі дні стовпчик термометра сягав позначки +16,2 °С.

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