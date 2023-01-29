Кілька температурних рекордів: у Херсоні зафіксували найтепліші січневі дні за понад 140 років

У Херсоні в січні 2023 року було встановлено кілька температурних рекордів. У деякі дні стовпчик термометра сягав позначки +16,2 °С.

Про це повідомляють у Херсонському обласному центрі з гідрометеорології.

2 січня 2023-го у Херсоні вперше за 141 рік спостережень максимальна температура повітря підвищилась до +14,5°С, перевищивши попередній рекорд 1953 року для цього дня на 2,2°C.

3 січня було зафіксовано ще один температурний рекорд. Тоді у місті було +12,3°С – на 0,2 °С вище, ніж у 1953-му.

У Херсоні в січні 2023 року було встановлено кілька температурних рекордів

18 січня середньодобова температура повітря склала +11,8°С, що на 5,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, зафіксованого у 1993 році.

Максимальна температура повітря підвищувалась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд 1993 року для цього дня на 1,3°С.

Мінімальна температура повітря у Херсоні не знижувалась нижче +9,6°С. Попередня найтепліша ніч на цю дату відмічалась у 1956 році +7,8°С.

Вже наступного дня, 19 січня, на свято Водохреща, у Херсоні вперше за 141 рік спостережень середньодобова температура повітря склала +11,8°С, що на 3,8°С вище рекордного значення температури 1952 року для цього дня.

Максимальна температура повітря підвищилась до +16,2°С, перевищивши попередній рекорд 1955 року для цього дня на 4,6°С. Мінімальна температура повітря у Херсоні не знижувалась нижче +9,3°С. Попереднє рекордне значення було зафіксоване у 1956 році та становило +8,4°С.

20 січня у Херсоні також було зафіксовано температурний рекорд. Вперше за 141 рік спостережень максимальна температура повітря підвищувалась до +12,8°С, перевищивши попередній рекорд 1952 року для цього дня на 2,2°С.

Нагадаємо, середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°C. Такий показник на 9,8°С вище норми й відповідає погоді початку квітня.