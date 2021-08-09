"Червоний код для людства": ООН попереджає про катастрофічні зміни клімату

Світ близький до незворотного глобального потепління, і люди "однозначно" до цього причетні.

Таку гучну заяву зробила група експертів ООН, оприлюднивши висновки доповіді Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, повідомляє Reuters та BBC.

Ймовірно, середня глобальна температура до 2040 року на 1,5 °C перевищить рівень 1850-1900 років, йдеться у доповіді.

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Вчені попереджають, що підвищення температури більш ніж на 1,5 °C може викликати раптову зміну клімату з катастрофічними наслідками, зокрема, спричинити настільки сильну спеку, від якої люди вмиратимуть, просто перебуваючи на відкритому повітрі.

Якщо світ різко не скоротить викиди, зростання температури може скласти 2,0 ° C до 2060 року і 2,7 °C до кінця століття.

Спека, урагани та інші екстремальні погодні явища, які відбуваються зараз, ймовірно, стануть ще більш серйозними.

Звіт, заснований на більш ніж 14 тис. наукових досліджень, дає найбільш повну і детальну картину того, як зміна клімату змінює світ природи – і що ще може бути попереду.

Фото: kevron2002/Depositphotos

Ключові висновки у звіті

❗️ Останні 5 років були найспекотнішими за всю історію спостережень з 1850 року.

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❗️ Швидкість підвищення рівня моря приблизно в три рази вища, ніж в 1901-1971 роках.

❗️ Екстремально високі температур стали більш частими з 1950-х років, а низькі – більш рідкісними.

❗️ Людський вплив "дуже ймовірно" (90%) є основною рушійною силою глобального танення льодовиків з 1990-х років і зменшення арктичного морського льоду.

❗️ Ситуація може стати ще гіршою, якщо потепління викличе петлі зворотного зв'язку, які призводять до ще більших викидів вуглецю, що викликає потепління клімату. Це може спричинити танення вічної мерзлоти в Арктиці або зникнення глобальних лісів.

❗️ Якщо рівень викидів не знизиться в найближчі два-три десятиліття, то нагрів в 3 °C виглядає як катастрофа. Якщо ж кількість викидів не зменшеться зовсім, то ми на шляху до переходу від 4 °C до 5 °C, що є межею апокаліпсису.

У звіті чітко сказано, що справа не тільки в температурі – зміна клімату призводить до різних змін в різних регіонах – і всі вони будуть посилюватися у міру подальшого глобального потепління.

Ці зміни включають в себе більш інтенсивні дощі і пов'язані з ними повені, більш інтенсивну посуху в багатьох регіонах, підвищення рівня моря у прибережних районах, посилення танення вічної мерзлоти, закислення океану і багато іншого.

Як можна запобігти катастрофі?

Автори вважають, що до 2040 року при всіх сценаріях буде досягнута відмітка 1,5C. Якщо викиди не скоротили в найближчі кілька років, це станеться ще раніше.

Якщо ми зможемо скоротити глобальні викиди удвічі до 2030 року і досягти нуля до середини цього століття, ми зможемо зупинити і, можливо, запустити процес зменшення температури.

Назвавши звіт "червоним кодом людства", Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав покласти край використанню вугілля та інших викопних видів палива, що забруднюють навколишнє середовище.

"Тривожні дзвіночки оглушливі. Цей звіт має стати похоронним дзвоном для вугілля і викопного палива, перш ніж вони зруйнують нашу планету", – йдеться в заяві Гутерріша.

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