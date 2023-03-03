Астрофотограф з Індії зафіксував "танець" Венери і Юпітера. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

Астрофотограф з Індії створив серію знімків із наближенням Юпітера і Венери одне до одного. 

В результаті, це виглядало наче танець, пишуть у Space.com.

Під час наближення Венери і Юпітера астрофотограф Сум'ядіп Мукерджі зробив 10 фотографій. А потім об’єднав їх в одне фото де видно, як рухаються планети. 

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Найближе одна до одної Венера і Юпітер були в ніч на 1 березня. Між ними була відстань 600 млн кілометрів. 

Фото: Сум'ядіп Мукерджі

22-23 лютого цього року планети можна було побачити в небі над Україною. 

Фото: Володимир Литовка/Facebook

Шлях планет фотограф фіксував починаючи з 21 лютого 2022 року до початку березня 2023-го. 

Нагадаємо, фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера.

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