Астрофотограф з Індії зафіксував "танець" Венери і Юпітера. ФОТО

Астрофотограф з Індії створив серію знімків із наближенням Юпітера і Венери одне до одного.
В результаті, це виглядало наче танець, пишуть у Space.com.
Під час наближення Венери і Юпітера астрофотограф Сум'ядіп Мукерджі зробив 10 фотографій. А потім об’єднав їх в одне фото де видно, як рухаються планети.
Найближе одна до одної Венера і Юпітер були в ніч на 1 березня. Між ними була відстань 600 млн кілометрів.
|Фото: Сум'ядіп Мукерджі
22-23 лютого цього року планети можна було побачити в небі над Україною.
|Фото: Володимир Литовка/Facebook
Шлях планет фотограф фіксував починаючи з 21 лютого 2022 року до початку березня 2023-го.
Нагадаємо, фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера.
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