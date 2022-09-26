Фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера. ФОТО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 вересня 2022

Астрофотограф Ендрю Маккарті із США створив найчіткіше фото Юпітера із сотень тисяч знімків.

Для створення світлини планети фотограф використав 11-дюймовий телескоп і програмне забезпечення, за допомогою якого поєднав близько 600 тисяч знімків, повідомляє Space.com.

"Провівши всю ніч, знімаючи близько 600 тисяч його фотографій, я радий показати вам свій найчіткіший знімок Юпітера на цей час", – сказав він.

Щоб створити максимально чіткий знімок, фотограф робив приблизно 80 знімків на секунду.

Фото: Andrew McCarthy

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"Дивитись на Юпітер ніколи не набридає, це чудова планета.

Тієї ночі були дуже хороші умови, тому я побачив планету набагато детальніше, ніж зазвичай, і це було дуже захоплююче", – додав Маккарті.

Нині Юпітер наблизився до Землі на найближчу відстань за останні 59 років, тому для астрофотографів це найкращий час для знімків найбільшої планети Сонячної системи

Юпітер зараз перебуває на відстані 367 мільйонів миль (591 мільйонів кілометрів), що є найменшою відстанню до нашої планети з 1963 року.

Нагадаємо, раніше NASA вперше в історії зафіксувала вуглекислий газ на екзопланеті за допомогою знімку з телекопа Вебба.

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