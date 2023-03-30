86% підлітків бачать своє майбутнє в Україні – опитування

95% опитаних українських підлітків вірять у перемогу України у війні.

Також 86% – бачать своє майбутнє саме в Україні. У порівнянні аналогічними дослідженнями до повномасштабного вторгнення, ця цифра зросла втричі, кажуть соціологи.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Підлітки та їхнє життя під час війни: настрої, цінності, майбутнє", повідомляє благодійний фонд "Клуб Добродіїв".

73% підлітків найбільше хвилює війна. Також молодь була занепокоєна через відключення світла, вибухи, сирени та повітряні тривоги, службу родичів або друзів у війську, обмеження через комендантську годину.

87% дітей кажуть, що їхнє життя найбільше змінилося під час війни, і лише 13% – через COVID-19. У більшості дітей найбільшою зміною став страх за життя і здоров’я – як власне, так і близьких (38%).

На другому місці – невідомість та незрозуміле майбутнє (12%), на третьому – переїзд друзів в інші міста чи за кордон (11%).

"Попри те, що війна – ключова причина занепокоєння підлітків, 93% з них вірять у себе та власні сили й вважають, що докладають зусиль для самореалізації, а майже 70% знають, ким хочуть стати у майбутньому, хоча й не бачать зараз можливості планувати на довгий період", – кажуть дослідники.

Водночас молодь потребує більше підтримки – 59% підлітків хотіли б цього від батьків, друзів чи викладачів.

Інфографіка: Клуб Добродіїв

70% підлітків хочуть жити та навчатись в Україні, а 90% – бути корисними для держави.

Під час повномасштабної війни 43% опитаних вже долучалися до волонтерства: збирали кошти для військових, плели маскувальні сітки, пакували допомогу чи готували та роздавали їжу.

Також підлітки вважають, що під час відбудови країни можуть стати корисними, розвиваючи економіку та інфраструктуру, зокрема, через волонтерську діяльність.

Інфографіка: Клуб Добродіїв

Цікаво, що більшість дітей хотіли б пожертвувати кошти на ЗСУ, якби у них раптом з’явився мільйон доларів.

На другому місці серед потенційних витрат такої суми – допомога родині та благодійність.

Результати опитування опублікував благодійний фонд "Клуб Добродіїв" за підтримки гуманітарної організації Plan International. Опитування проводила компанія Kantar серед підлітків 13-19 років з усієї України.

У дослідженні взяли участь 600 підлітків віком 13-19 років з Києва, Львова, Одеси, Дніпра.