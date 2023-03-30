Іменні ложечки, знайдені у бліндажі ворога на Київщині, передали власникам. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 березня 2023

Українські військові знайшли власників іменних ложечок з датами народження дітей, які виявили при розмінуванні позицій ворога на Київщині.

29 березня бійці помітили предмет у російському бліндажі в селі Здвижівка Бучанського району.

А наступного дня ложечки передали бабусі дітей Людмилі, яка їх і подарувала, повідомив працівник Дніпропетровського національного історичного музей імені Яворницького Юрій Фанигін.

За його словами, діти та мати живі і зараз перебувають за кордоном.

"Тоді у 2022 році родина потрапила у зону боїв під Бучею, потім в окупацію та чудом вціліла. У них вкрали та знищили все. Але ложечки повернулися", – пише Фанигін.

Від початку вторгнення сім'я ховалися у підвалі майже місяць. Потім мати випадково побачила евакуаційну колону, разом з дітьми сіла туди і змогла виїхати.

 Фото: Юрій Фанигін

Ложечки вдалося повернути завдяки військовим 60-ї окремої піхотної Інгулецької бригади.

"У цій історії чудо все! Святий Миколай, Ангели та може навіть сам Господь – носять форму ЗСУ", – додає Юрій.

Нагадаємо, українські військові знайшли у бліндажі росіян в Бучанському районі іменні ложечки.

На ложечках викарбувані дати народження: 17 січня 2006 року (Дашенька) та 12 серпня 2008 року, а також вага і зріст малечі.

Військові припустили, що росіяни змародерили це майно у місцевих жителів.

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