Кіт їхав 300 км на російському БТР: мешканка Бучі розповіла, як знайшла загубленого улюбленця

Долі тварин під час війни змінюються не менше, ніж у людей. Українці спостерігали за порятунком кицьки Шафи-Глорії з Бородянки, однак це не єдина історія дивовижного повернення.

Олена Кукурузка з Бучі на Київщині була змушена розлучитися зі своїм домашнім улюбленцем через війну.

Восьмирічний рудий мейн-кун на прізвисько Макс спершу опинився під окупацією, а потім – у Білорусі.

Історію повернення бучанського кота розповіло одеське видання "Думская".

Кіт Макс до окупації. Фото: "Думская"

Одеситка Олена Кукурузка переїхала на Київщину понад рік тому – у містечко, яке чи не найбільше постраждало від рук окупантів.

Вона жила в Бучі за три кілометри від Гостомельського аеродрому разом з чоловіком, маленьким сином і котом.

Однак сімейне щастя перервало повномасштабне вторгнення.

"Коли вночі вони почали нас бомбити, я впала в якийсь ступор, обійняла сина і сиділа на ліжку, нікуди не хотіла. Чоловік вмовив мене. Зійшлися на тому, що він відвезе нас до Житомира, а сам повернеться назад за речами та нашим котом Максом.

Я взяла один рюкзак, чоловік був просто у спортивному костюмі. Коли ми доїхали до кордону Київської області, почали дзвонити сусіди та казати, що містечко бомбардують та висадився десант. Ми зрозуміли, що повертатися нікуди", – розповідає Олена.

На початку березня місто окупували, а восьмирічний кіт залишився вдома сам.

"У Макса завжди повні миски води та корму, але це все одно на пару днів. Ми зателефонували сусідам, попросили вибити вікна, але не встигли. Росіяни поставили у нас у дворі свій БТР, викопали вздовж паркану окоп", – згадує Олена.

Сусід сім'ї не виїхав і з підвалу розповідав, що коїться в місті. Спочатку Макса бачили в Бучі, але потім він зник.

Поки Буча була окупована, у будинку Олени проживали російські окупанти.

"Весь будинок був розбитий і пограбований. Меблі зіпсували, списали матюками, особисті речі витрусили з шаф.

Усе лежало в купі на виході, мабуть, збиралися вкрасти, але не встигли. А у дитячій кімнаті сапери виявили розтяжку з гранатою", – розповідає жінка.

Олена нічого не знала про домашнього улюбленця протягом 38 днів, намагалася розшукати його.

Вона сподівалася, що кіт живий і його вивезли волонтери, які рятували тварин.

Однак місяць тому жінці зателефонували з незнайомого номера. Дзвінок був із Білорусі.

"На кулоні були ваші контакти, ми не знали, дзвонити чи ні і як ви поставитеся до білорусів, після всього, що відбувається", – сказала дівчина на іншому кінці трубки.

Виявилось, що Макса викрали росіяни. Кіт проїхав понад 300 км на броні російського БТР разом із вкраденою у мешканців Бучі та Ірпеня побутовою технікою.

Аж у районі Гомеля мейн-кун втік і прибився до місцевих мешканців.

"Я спочатку подумала, що мене розводять. Але дівчина скинула фотографію Макса та нашийника з кулоном – там на зворотному боці QR-код із моїми контактами", – розповідає власниця.

Білоруські волонтери допомогли зробити Максу новий ветеринарний паспорт та чіп, і передали кота польським волонтерам на кордоні.

Тоді мейн-кун Макс возз'єднався з сім'єю в Чехії.

"Дивно, але слова про те, що кіт з України і що ми жили в Бучі, спрацьовували як код: ніхто з мене не взяв грошей, за першого знайомства онлайн вибачалися. Через Лукашенка, через те, що все так" – додає жінка.