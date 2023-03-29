На Київщині військові знайшли ложечки з датами народження дітей: шукають власників

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 березня 2023

На Київщині українські військові знайшли у бліндажі росіян іменні ложечки з датами народження дітей 2006 та 2008 року.

Ложечки виявили під час розмінування позицій росіян, повідомляє працівник Дніпропетровського національного історичного музей імені Яворницького Юрій Фанигін.

Район знахідки – село Здвижівка, Бучанський район, Київська область.

"У 2022 році русняві мародери обікрали дітей! Бійці хочуть повернути ці ложечки дітям, їх батькам та родичам.

Повернути пам'ять, повернути дитинство. Вони дуже надіються, що усі живі та здорові. Давайте допоможемо цій святій справі разом", – пише Фанигін.

ОНОВЛЕННЯ: Іменні ложечки, знайдені у бліндажі ворога на Київщині, передали власникам. ФОТО

 Фото: Юра Фанигін/Facebook

На ложечках викарбувані дати народження: 17 січня 2006 року (Дашенька) та 12 серпня 2008 року, а також вага і зріст малечі.

Автор просить репостити його допис і надсилати знайомим з Києва та Київської області, щоб знайти власників речей.

"Навіть якщо люди виїхали за кордон, хтось зі знайомих, родичів, сусідів, повинен впізнати речі. На звороті маються дарчі написи, за якими і будуть встановлені реальні власники", – наголошує Юрій.

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