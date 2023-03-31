Для школярів проведуть радіодиктант від пса Патрона

Для учнів молодшої та середньої школи проведуть радіодиктант від пса Патрона з безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Диктант звучатиме на хвилях Українське радіо голосом Пса Патрона із популярного мультфільму", – зазначили у ДСНС.
Проведуть диктант 4 квітня о 15:00.
|Скриншот з мультфільму
За 20 хвилин до початку в ефірі обговорюватимуть тему забруднення України мінами та вибухонебезпечними предметами, а також нагадають правила безпечної поведінки.
Слухати диктант можна:
- у прямому ефірі "Українського радіо" на FM-частоті вашого міста або на сайті;
- у застосунку suspilne.radio;
- додатку Дія;
- трансляції YouTube та Facebook.
Етер також транслюватимуть на Facebook/YouTube сторінках:
- UNICEF Ukraine,
- Українського радіо,
- Центру протимінної діяльності,
- Міністерства освіти і науки України.
Також можна прийти у "Спільно Точку" від UNICEF (сімейний простір для дітей у містах з великою кількістю переселенців) у вашому місті, зареєструватися та писати диктант разом.
Організатори просять юних учасників не лише писати диктант, але й робити фото та публікувати у соцмережах із хештегом #СпільноДиктант.
Перевірити правильність написання диктанту можна буде за 2 години після його завершення. Правильну версію опублікують у соціальних мережах та на офіційних сайтах ДСНС, ЮНІСЕФ та Українського Радіо.
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