Для школярів проведуть радіодиктант від пса Патрона

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 березня 2023

Для учнів молодшої та середньої школи проведуть радіодиктант від пса Патрона з безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. 

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Диктант звучатиме на хвилях Українське радіо голосом Пса Патрона із популярного мультфільму", – зазначили у ДСНС.

Проведуть диктант 4 квітня о 15:00.

 Скриншот з мультфільму

За 20 хвилин до початку в ефірі обговорюватимуть тему забруднення України мінами та вибухонебезпечними предметами, а також нагадають правила безпечної поведінки.

Слухати диктант можна:

  • у прямому ефірі "Українського радіо" на FM-частоті вашого міста або на сайті;
  • у застосунку suspilne.radio;
  • додатку Дія;
  • трансляції  YouTube та Facebook.

Етер також транслюватимуть на Facebook/YouTube сторінках:

  • UNICEF Ukraine, 
  • Українського радіо, 
  • Центру протимінної діяльності, 
  • Міністерства освіти і науки України.

Також можна прийти у "Спільно Точку" від UNICEF (сімейний простір для дітей у містах з великою кількістю переселенців) у вашому місті, зареєструватися та писати диктант разом.

Організатори просять юних учасників не лише писати диктант, але й робити фото та публікувати у соцмережах із хештегом #СпільноДиктант.

Перевірити правильність написання диктанту можна буде за 2 години після його завершення. Правильну версію опублікують у соціальних мережах та на офіційних сайтах ДСНС, ЮНІСЕФ та Українського Радіо.

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