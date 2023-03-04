Підготовка до НМТ: вступники можуть пройти тренувальний тест з математики

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4 березня 2023

Вступники 2023 року можуть пройти демонстраційний тест з математики для підготовки НМТ.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні ви зможете вибирати послідовність виконання завдань", – повідомляють освітяни.

За потреби можна також повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді. Після завершення роботи учасник отримаєте результат тестування. Як повідомили в УЦОЯО, інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту. 

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 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

"Під час реального тестування у вас буде змога користуватися довідковими матеріалами (формулами), тож і тепер рекомендуємо працювати над завданнями з опертям на них", – зауважують в УЦОЯО.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом години за гаджетом, можна завантажити файл із  демонстраційним варіантом тесту з математики на свій пристрій. Тоді виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними. 

Нагадуємо, цьогорічні вступники також можуть пройти демонстраційний тест НМТ з української мови.

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