Підготовка до НМТ: вступники можуть пройти тренувальний тест з математики

Вступники 2023 року можуть пройти демонстраційний тест з математики для підготовки НМТ.



Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні ви зможете вибирати послідовність виконання завдань", – повідомляють освітяни.

За потреби можна також повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді. Після завершення роботи учасник отримаєте результат тестування. Як повідомили в УЦОЯО, інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту.

"Під час реального тестування у вас буде змога користуватися довідковими матеріалами (формулами), тож і тепер рекомендуємо працювати над завданнями з опертям на них", – зауважують в УЦОЯО.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом години за гаджетом, можна завантажити файл із демонстраційним варіантом тесту з математики на свій пристрій. Тоді виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

Нагадуємо, цьогорічні вступники також можуть пройти демонстраційний тест НМТ з української мови.