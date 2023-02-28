НМТ-2023: вступники можуть пройти тренувальний тест з української мови

Цьогорічні вступники можуть вже пройти демонстраційний тест НМТ з української мови.

Його оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

За 60 хвилин необхідно виконати 30 завдань.

"Не пізніше травня ми розмістимо тренувальні матеріали з усіх навчальних предметів", – повідомляють освітяни.

В УЦОЯО зауважили, що наразі вигляд тесту відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Однак за структурою, типами завдань та тривалістю виконання він аналогічний до вступного.

Учасники НМТ зможуть самостійно визначати послідовність виконання завдань як під час тренувального, так і під час вступного тесту.

У тренувальному варіанті доступна опція повертатися до того чи іншого завдання та змінювати варіант відповіді. Після завершення роботи вступники одразу отримають результат тестування.

В УЦОЯО також попередили, що багато потенційних учасників одночасно використовують тестувальник, тому можуть бути затримки у роботі.

"На реальному НМТ такого не буде, адже кількість одночасних користувачів організатори будуть обмежувати", – пишуть освітяни.

Якщо не виходить відкрити тестувальник, в УЦОЯО радять скористатися іншим браузером, а також перевірити налаштування систем безпеки на вашому комп’ютері/планшеті/телефоні.

Крім того, демонстраційний варіант тесту з української мови можна завантажити на свій пристрій, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

Нагадаємо, випускники, які знаходяться у Польщі, однак навчаються за українською програмою, можуть безкоштовно підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ).