З вересня 2023-го УГКЦ переходить на новий календар: як зміняться дати свят

ОНОВЛЕНО 05.03.2023, 12:27

Рішенням Архирейського Синоду Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня.

Про це оголосив Блаженніший Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення".

Зміни церква оголосила в частині нерухомих свят (дата яких не змінюється кожного року відносно прийнятого календаря). Великдень залишається без змін.

За словами Блаженнішого Святослава, взявши до уваги прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством, в УГКЦ вирішили провести реформи Літургійного календаря, тобто змінити дати деяких свят.

Фото: Українська греко-католицька церква

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, можуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

"Починаючи з 1 вересня 2023 року ми переходимо на новий стиль, коли йдеться про святкування нерухомих свят. Часом його називаємо григоріанським календарем.

Потрібно зауважити, що літургійний календар має два цикли. Одні свята відзначаємо за сонячним календарем – це так звані нерухомі свята, які кожного року випадають в одну і ту саму календарну дату", – повідомив Блаженніший Святослав.

З його слів, є інша група свят, які відзначають за місячним календарем. Це так звана Пасхалія. Тобто свята, які пов’язані з Пасхою – рухомі свята. Великдень завжди випадає в неділю, дата святкування змінюється. Це свято – рухоме.

"Рішення полягає в тому, що переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят. Часами його називають Григоріанським стилем, але це не точно. Ми вирішили залишити Пасхалію, тобто другий цикл свят такою, як є сьогодні", – додає священнослужитель.

Він наголошує, що поєднання григоріанського календаря для нерухомих свят і старої Пасхалії, називаючи це Новоюліанським календарем. "Спеціалісти називають терміни не точними, тому не вживаємо цей термін у нашому рішенні" – каже Блаженніший Святослав.

За рішенням Архирейського Синоду УГКЦ переходить на григоріанський календар для нерухомих свят саме з 1 вересня.

"Відповідно, до візантійської традиції літургійний рік починається не 1 січня, а 1 вересня. Це згідно з традицією першого тисячоліття, так званого начала індикту. Це початок церковного року", – каже Блаженніший Святослав.

Він додав, що коли УГКЦ жила за Юліанським календарем, то церковний рік починався о 14 вересня, а за календарем, яким церква користується зараз в цивільних літочисленнях – на два тижні раніше. Тому початок цього нового календарного життя планують розпочати саме 1 вересня.

УГКЦ опублікувала перелік свят за за новим стилем на вересень-грудень 2023-го.



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