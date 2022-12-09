25 чи 7: за яким календарем будуть святкувати Різдво українські греко-католики

Цьогоріч Українська Греко-Католицька церква в Україні святкуватиме Різдво Христове, як і раніше – 7 січня.

Про це "Українській правді. Життя" розповів отець Тарас Жеплінський, керівник інформаційного відділу департаменту інформації УГКЦ.

За словами отця Тараса Жеплінського, місцеві парафії без відповідного дозволу церковної влади не можуть самостійно вирішувати звершувати різдвяні літургії 24-25 грудня.

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"Жодного рішення Синоду єпископів щодо впровадження в Україні календарної реформи не прийнято, а отже у день Різдва Христового за григоріанським календарем – 25 грудня – парафії УГКЦ в Україні не звершуватимуть різдвяних богослужінь", – говорить керівник інформаційного департаменту УГКЦ.

Однак брати участь 25 грудня у різдвяних богослужіннях інших церковних конфесій, наприклад Римо-Католицької Церкви в Україні, прихожанам УГКЦ не забороняють.

"Більше того, на різдвяній Святій Месі 25 грудня в римо-католицькому костелі Святого Олександра в Києві завжди присутні єпископи і священники, а також вірні нашої Церкви, щоб розділити різдвяну радість з братами у вірі.

Аналогічно відбувається і 7 січня, коли на різдвяній Літургії у нашому Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві присутні представники Римо-Католицької Церкви", – розповідає Тарас Жеплінський.

Що стосується переходу на григоріанський календар, то, за словами священника, УГКЦ має багатолітній досвід переходу на нього.

"Багато парафій нашої Церкви за кордоном вже живуть за новим календарем. Нещодавній приклад – з 1 вересня 2020 року УГКЦ в Італії (170 парафій) повністю перейшла на григоріанський календар", – каже Жеплінський.

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На новий календар у своїй більшості, хоч ще не повністю, перейшла і церква у Франції, Швейцарії та країнах Бенілюксу.

Чимало парафій у Північній Америці, зокрема у США, живуть за григоріанським календарем. А в Аргентині є такі парафії, які від свого заснування (понад 100 років тому) взагалі ніколи не жили за юліанським календарем, а тільки за григоріанським.

Утім, Тарас Жеплінський зазначає, що окрім позитивного досвіду переходу на григоріанський календар, є і "болючий досвід так званих календарних війн".

"Інколи траплялося, що календарна реформа розділяла українські церковні громади. В Україні УГКЦ ще не жила за григоріанським календарем, хоч у першій половині ХХ століття були спроби переходу", – говорить голова департаменту.

За його словами, наразі питання переходу на новий календар активно вивчається.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав назвав три засади, необхідні для проведення календарної реформи в Україні.

Передусім, зміна дати Різдва потягне за собою зміну дат інших свят.

"Різдво – це цілий період літургійного року. Тому його потрібно відповідно організовувати й переживати. Не можна змінювати дату лише одного свята. Нам потрібна всеохопна, цілісна реформа, що потягне за собою зміну всіх інших дат нерухомих свят у літургійному році. Миколая буде 6 грудня, а День українського війська на Покров – 1 жовтня",– пояснив Блаженніший Святослав.

В УГКЦ вважають, що календарну реформу потрібно робити разом з іншими церквами України

"Не можна такого типу зміни робити одноосібно, окремо від церковної спільноти. Різдво – це свято цілого народу, всієї Церкви. Дуже важливо святкувати разом, радіти разом",– зазначив Глава УГКЦ.

Також у церкві впевнені: війна не є зручним часом для календарної реформи.

"Коли горить хата, то не час дискутувати, на яку стіну вішати ікони. Нам так важливо всі сили спрямувати на перемогу України!" – сказав архиєрей. Стараймося гідно разом пережити весь різдвяний час, оновити наші сили для перемоги України над російським агресором", – закликав Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, православна церква України цьогоріч дозволила святкувати Православне Різдво за західним стилем або не за юліанським, а за григоріанським календарем, а саме 25 грудня.

Офіційно ПЦУ продовжує святкувати Різдво Христове 7 січня.