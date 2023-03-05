Чому небезпечно поїти тварину із громадських мисок для води

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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5 березня 2023

Вода для тварин в громадських місцях може бути небезпечною для здоров'я домашнього улюбленця, про це застерігають зоозахисники.

Таке пиття може зашкодити, оскільки є ймовірність заразитися інфекційними хворобами, розповіли в UAnimals.

У резервуарах, з яких вода наливається у миску, або вже в самій посудині вона може бути застояною.

"До того ж невідомо, як часто миються і чи дезінфікуються резервуари та поїлки", стверджують зоозахисники.

Фото: eriklam/Depositphotos

Собаки можуть наступати у миски брудними лапами, запихати морду, якою перед тим могли копирсатися у смітті чи обнюхувати іншого пса.

Хворими чи переносниками паразитів можуть бути самі тварини, які п’ють зі спільних поїлок.

Окрему небезпеку несуть гризуни, які теж можуть влізти у воду або в порожню ємність.

"Всі бактерії та інфекції особливо небезпечні для цуценят, літніх собак і псів із ослаблим імунітетом", пишуть зоозахисники.

Які інфекційні хвороби можна передати через загальну миску для води?

  • Кишкові глисти, які можуть викликати як подразнення, так і серйозні хвороби.
  • Лямблії – це кишкові паразити, які можуть викликати діарею і передаються від однієї тварини до іншої.
  • Лептоспіроз – бактерія, що впливає на печінку та нирки собаки. Може викликати млявість, лихоманку, підвищену спрагу, блювоту та діарею та передаватися людям. У важких випадках призводить до смерті.
  • Вірус папіломи собак передається через прямий контакт зі слиною інфікованого собаки, коли той чхає в миску або пускає в неї слину після пиття. 
  • Собачий кашель – поширена респіраторна інфекція, через яку у собак розвивається "сигнальний кашель", підвищується температура і навіть зникає апетит.
  • Сальмонела викликає сальмонельоз у тварин і людей. Це ураження травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, а іноді й сепсисом і гнійниками у внутрішніх органах.

"Найпростіший спосіб убезпечити своїх улюбленців мати з собою пляшку з водою або розбірну миску та власне прісну воду. Якщо ви дозволяєте своїй собаці користуватися спільною мискою для води, завжди спочатку перевіряйте вигляд миски і води в ній. Якщо вода мутна, не дозволяйте її пити", – пише UAnimals.

Нагадаємо, через війну у притулках зросла кількість собак і котів у середньому на 60% з початку 2022 року.

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