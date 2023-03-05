Рятувальники показали казкове фото засніженої гойдалки на вершині Карпат

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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5 березня 2023

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост опублікував фото засніженої гойдалки на горі Піп-Іван.

Зображення виглядає фантастичним.

"Але ж звірюгу створила природа", – пишуть у коментарях.

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5 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та туманно. Видимість до 20 м, температура повітря -10°С.

 Казкова гойдалка

Напередодні рятувальники попередили про значне погіршення погоди. Вони закликали туристів утриматися від виходу у високогір'я.

 Засінжений Піп Іван у тумані

Раніше рятувальники показували, як виглядає ранок на горі Піп Іван.

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