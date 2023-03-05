Рятувальники показали казкове фото засніженої гойдалки на вершині Карпат

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост опублікував фото засніженої гойдалки на горі Піп-Іван.
Зображення виглядає фантастичним.
"Але ж звірюгу створила природа", – пишуть у коментарях.
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5 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та туманно. Видимість до 20 м, температура повітря -10°С.
|Казкова гойдалка
Напередодні рятувальники попередили про значне погіршення погоди. Вони закликали туристів утриматися від виходу у високогір'я.
|Засінжений Піп Іван у тумані
Раніше рятувальники показували, як виглядає ранок на горі Піп Іван.
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