10°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван вранці. ФОТО

У засніжених Карпатах зафіксували 10 градусів морозу, там намело чимало снігу.
Як виглядає ранок на горі Піп Іван показав рятувальник Василь Фіцак.
Про ясну погоду на горі, вітер західній 6-7 м/с. та температуру повітря -10°С повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.
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"Неймовірний ранок на Піп Івані, кольори заворожують, Чорногора прокидається", – пише Василь Фіцак.
|Краєвиди в ранкових Карпатах. Василь Фіцак
|Ранок на горі Піп Іван. Фото: Василь Фіцак
|Засніжені Карпати. Фото: Василь Фіцак
|Ранковий Піп Іван. Фото Василь Фіцак
Нагадаємо, на Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась.
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