10°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван вранці. ФОТО

У засніжених Карпатах зафіксували 10 градусів морозу, там намело чимало снігу.
Як виглядає ранок на горі Піп Іван показав рятувальник Василь Фістак.
Про ясну погоду на горі, вітер західній 6-7 м/с. та температуру повітря -10°С повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.
"Неймовірний ранок на Піп Івані, кольори заворожують, Чорногора прокидається", – пише Василь Фістак.
|Краєвиди в ранкових Карпатах. Василь Фістак
|Ранок на горі Піп Іван. Фото: Василь Фістак
|Засніжені Карпати. Фото: Василь Фістак
|Ранковий Піп Іван. Фото Василь Фістак
Нагадаємо, на Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась
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