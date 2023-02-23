10°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван вранці. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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23 лютого 2023

У засніжених Карпатах зафіксували 10 градусів морозу, там намело чимало снігу.

Як виглядає ранок на горі Піп Іван показав рятувальник Василь Фіцак.

Про ясну погоду на горі, вітер західній 6-7 м/с. та температуру повітря -10°С повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. 

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"Неймовірний ранок на Піп Івані, кольори заворожують, Чорногора прокидається", – пише Василь Фіцак.

 Краєвиди в ранкових Карпатах. Василь Фіцак

Ранок на горі Піп Іван. Фото: Василь Фіцак
 Засніжені Карпати. Фото: Василь Фіцак
 Ранковий Піп Іван. Фото Василь Фіцак

Нагадаємо, на Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась.

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