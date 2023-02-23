10°С морозу: як виглядає засніжений Піп Іван вранці. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
12267
23 лютого 2023

У засніжених Карпатах зафіксували 10 градусів морозу, там намело чимало снігу.

Як виглядає ранок на горі Піп Іван показав рятувальник Василь Фістак.

Про ясну погоду на горі, вітер західній 6-7 м/с. та температуру повітря -10°С повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. 

"Неймовірний ранок на Піп Івані, кольори заворожують, Чорногора прокидається", – пише Василь Фістак.

 Краєвиди в ранкових Карпатах. Василь Фістак
Ранок на горі Піп Іван. Фото: Василь Фістак
 Засніжені Карпати. Фото: Василь Фістак
 Ранковий Піп Іван. Фото Василь Фістак

Нагадаємо, на Чорногірському хребті впродовж 5 днів була негода. Але наразі погода покращилась

Читайте також: Зірвався з кам'янистого схилу: на Закарпатті


Реклама:


 1194
Суспільство

Багатьох треба навчати жити спочатку: психотерапевтка про те, як війна змінила українців

Ситнік Ольга
 9496
Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
 16159
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя

Головне на сайті


Суспільство

Багатьох треба навчати жити спочатку: психотерапевтка про те, як війна змінила українців

Ситнік Ольга
"Табори перевиховання" і зміна віку: правозахисниця розповіла, як росіяни викрадають дітей
АВРОРА МУЛЬТИМАРКЕТ розпочала збір на дрони через UNITED24®
Як безкоштовно отримати ліки від хвороби Паркінсона? Пояснення НСЗУ
Любить пригоди: у США очковий ведмідь Бен вдруге втік із зоопарку
Лаявся і штовхав: у Києві покарають чоловіка, який постійно ображав сестру
Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя