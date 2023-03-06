Нагадує піцу: корабель NASA зробив чітке фото супутника Юпітера

На початку березня космічний корабель NASA "Юнона" зробив нові зображення супутника планети Юпітер Іо.
Про це повідомляє Universe today.
Це найчіткіші та найближчі зображення найбільш вулканічного супутника в нашій Сонячній системі з того часу, як місія New Horizons пролетіла повз Іо та Юпітер у 2006 році на своєму шляху до Плутона.
За словами астрономів, Іо, один з чотирьох галілеєвих супутників Юпітера, нагадує "піцу". На поверхні супутника знаходяться сотні вулканічних отворів. Його поверхня – плямиста та барвиста, що є результатом діяльності вулканів.
|Супутник Юпітера Іо, Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ оброблено Кевіном М. Гіллом
Шлейфи та потоки лави по всій поверхні утворюють різнокольорові "річки" - від червоного та жовтого до оранжевого та чорного забарвлення. Деякі з таких лавових "річок" простягаються на сотні кілометрів.
|Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, обробка Андреа Лак
"Юнона" наразі облетіла Юпітер 49 разів і збирається вивчити кілька супутників Юпітера.
Майбутній проліт планується наступного року.
Супутники Юпітеру були відкриті Галілео Галілеєм 7 січня 1610 за допомогою його першого у світі телескопа.
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