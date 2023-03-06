Нагадує піцу: корабель NASA зробив чітке фото супутника Юпітера

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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6 березня 2023

На початку березня космічний корабель NASA "Юнона" зробив нові зображення супутника планети Юпітер Іо.

Про це повідомляє Universe today.

Це найчіткіші та найближчі зображення найбільш вулканічного супутника в нашій Сонячній системі з того часу, як місія New Horizons пролетіла повз Іо та Юпітер у 2006 році на своєму шляху до Плутона.

За словами астрономів, Іо, один з чотирьох галілеєвих супутників Юпітера, нагадує "піцу". На поверхні супутника знаходяться сотні вулканічних отворів. Його поверхня – плямиста та барвиста, що є результатом діяльності вулканів.

 Супутник Юпітера Іо, Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ оброблено Кевіном М. Гіллом

Шлейфи та потоки лави по всій поверхні утворюють різнокольорові "річки" - від червоного та жовтого до оранжевого та чорного забарвлення. Деякі з таких лавових "річок" простягаються на сотні кілометрів.

 Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, обробка Андреа Лак

"Юнона" наразі облетіла Юпітер 49 разів і збирається вивчити кілька супутників Юпітера.

Майбутній проліт планується наступного року.

Супутники Юпітеру були відкриті Галілео Галілеєм 7 січня 1610 за допомогою його першого у світі телескопа.

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