Вирішила народжувати у "веселий" час: у Херсоні поліція під обстрілами везла вагітну в лікарню. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 березня 2023

У Херсоні під час чергового обстрілу міста патрульні допомогли жінці на останньому місяці вагітності дістатися до лікарні.

У повній темряві під звуки вибухів екіпаж супроводив авто з породіллею до медзакладу, де на неї вже очікували лікарі, повідомили в Нацполіції.

Як розповіли правоохоронці, патрульні поліцейські з Одеси, що несуть службу на Херсонщині,  отримали виклик про допомогу жінці, що перебуває на останньому місяці вагітності. 

Внаслідок пережитих вибухів та стресу у неї почалися передчасні перейми та відійшли води.

Правоохоронці з новоспеченою матір'ю. Фото: Патрульна поліція Одеської області

"Породілля вирішила народжувати у "веселий час" і в небезпечну мить, варіантів немає. Їдемо", зауважили правоохоронці дорогою до медзакладу.

Того дня жінка народила дівчинку вагою 3 кілограми і зростом 51 см.

На наступний день патрульні завітали до новоспеченої мами, аби привітати її з народженням донечки Марійки.

 Скріншот зі сторінки Патрульної поліції Одеської області
 Вагітна жінка і правозахисники. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Нагадаємо, у Донецькій області поліцейський допоміг породіллі вчасно дістатись до лікарні та отримав пропозицію стати хрещеним дитини.

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