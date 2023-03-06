Вирішила народжувати у "веселий" час: у Херсоні поліція під обстрілами везла вагітну в лікарню. ВІДЕО

У Херсоні під час чергового обстрілу міста патрульні допомогли жінці на останньому місяці вагітності дістатися до лікарні.

У повній темряві під звуки вибухів екіпаж супроводив авто з породіллею до медзакладу, де на неї вже очікували лікарі, повідомили в Нацполіції.

Як розповіли правоохоронці, патрульні поліцейські з Одеси, що несуть службу на Херсонщині, отримали виклик про допомогу жінці, що перебуває на останньому місяці вагітності.

Внаслідок пережитих вибухів та стресу у неї почалися передчасні перейми та відійшли води.

Правоохоронці з новоспеченою матір'ю. Фото: Патрульна поліція Одеської області

"Породілля вирішила народжувати у "веселий час" і в небезпечну мить, варіантів немає. Їдемо", – зауважили правоохоронці дорогою до медзакладу.

Того дня жінка народила дівчинку вагою 3 кілограми і зростом 51 см.

На наступний день патрульні завітали до новоспеченої мами, аби привітати її з народженням донечки Марійки.

Скріншот зі сторінки Патрульної поліції Одеської області

Вагітна жінка і правозахисники. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Нагадаємо, у Донецькій області поліцейський допоміг породіллі вчасно дістатись до лікарні та отримав пропозицію стати хрещеним дитини.