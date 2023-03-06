В Україну повернули братів-підлітків, яких окупанти незаконно вивезли до РФ

В Україну повернули двоюрідних братів підлітків, яких окупанти незаконним шляхом вивезли на територію РФ.
Один з них – 15-річний хлопчик, за якого понад 3 місяці йшла боротьба, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як повідомили у відомстві, Ігор та Василь – мешканці Херсона. Коли в місто прийшли війна й окупація, мама одного з хлопців – Наталя намагалася врятувати Ігоря, вивезти його кудись.
"Однак вирватись на територію вільної України було майже неможливо. Натомість окупанти підступно запропонували доправити хлопця в Анапу (РФ) – буцімто "на оздоровлення", – зазначили в Мінітеграції.
|Василь та Ігор з мамою Наталею. Фото: Мінітеграції
Вони додають, що Наталія погодилась і підписала документи. Коли зрозуміла, що трапилося, було вже запізно. Дитину їй не віддавали.
"Більш того – хлопця використали як заручника. Над ним провели психологічну та "виховну", роботу, намагаючись назавжди відлучити від матері та Батьківщини", – наголосили в Мінітеграції.
У міністерстві додають, що вирвати Ігоря з пастки та переконати повернутися додому було нелегко.
Віцепрем’єрка України Ірини Верещук, закликає батьків на окупованих територіях нічого не підписувати.
"Ці нелюди прикриваються нашими дітьми. Закликаю всіх батьків: не вірте жодному їхньому слову, нічого не підписуйте, ні в якому разі не віддавайте їм дітей – навіть коли вас будуть запевняти, що це для їхньої ж безпеки. Вони використовують їх для шантажу й "торгів", – додала Ірина Верещук.
У Мінітеграції наголосили, що Ігор та його брат вдома. Хлопці зізналися, що повернення – це був найщасливіший день у їхньому житті.
Нагадаємо, в Україну вдалося повернути 16 дітей 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму нібито у табори "на відпочинок".
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