У столиці від початку вторгнення народилось майже 17 тисяч немовлят – КМДА

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
1256
7 березня 2023

За 375 днів повномасштабної війни у Києві  народилось 16979 немовлят. 

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"І поки ми всі працюємо на Перемогу, у Києві щодня народжуються українці, створюються нові сім’ї", – зазначив він.

А у перинатальних центрах зустріли 8786 новонароджених хлопчиків і 8193 дівчинки.

 Фото: nenovbrothers/Depositphotos

Серед немовлят – 292 двійні та чотири трійні.

Поворозник також додав, що від 24 лютого 2022 року у Києві зареєстрували 25 550 нових сімейних пар. 

Нагадаємо, на початку року у КМДА повідомили, що за 315 днів повномасштабної війни народилось майже 14 тисяч маленьких українців.

Читайте також: Які послуги можна отримати безкоштовно для немовлят у разі патологій – НСЗУ


Реклама:


 2974
КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
 3136
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій
 53109
Суспільство

Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята в Україні?

Олена Барсукова , Анастасія Поя

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Війна і мир і опера. Чи може Україна дерусифікувати європейські сцени і в який спосіб

Катерина Щоткіна
У центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором – МОЗ
В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
Британська газета назвала 25 жінок, які змінюють життя людей: серед них українка
Скільки українців підтримують викладання російської у школах? Опитування
Школи Київщини працюють дистанційно через ракетний обстріл РФ
КУЛЬТУРА

Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: Інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок" Сімоном Леренгом Вільмонтом

Марія Кабацій
Суспільство

Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята в Україні?

Олена Барсукова , Анастасія Поя