У столиці від початку вторгнення народилось майже 17 тисяч немовлят – КМДА

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 березня 2023

За 375 днів повномасштабної війни у Києві  народилось 16979 немовлят. 

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"І поки ми всі працюємо на Перемогу, у Києві щодня народжуються українці, створюються нові сім’ї", – зазначив він.

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А у перинатальних центрах зустріли 8786 новонароджених хлопчиків і 8193 дівчинки.

 Фото: nenovbrothers/Depositphotos

Серед немовлят – 292 двійні та чотири трійні.

Поворозник також додав, що від 24 лютого 2022 року у Києві зареєстрували 25 550 нових сімейних пар. 

Нагадаємо, на початку року у КМДА повідомили, що за 315 днів повномасштабної війни народилось майже 14 тисяч маленьких українців.

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