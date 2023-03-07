У столиці від початку вторгнення народилось майже 17 тисяч немовлят – КМДА

За 375 днів повномасштабної війни у Києві народилось 16979 немовлят.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"І поки ми всі працюємо на Перемогу, у Києві щодня народжуються українці, створюються нові сім’ї", – зазначив він.

А у перинатальних центрах зустріли 8786 новонароджених хлопчиків і 8193 дівчинки.

Серед немовлят – 292 двійні та чотири трійні.

Поворозник також додав, що від 24 лютого 2022 року у Києві зареєстрували 25 550 нових сімейних пар.

Нагадаємо, на початку року у КМДА повідомили, що за 315 днів повномасштабної війни народилось майже 14 тисяч маленьких українців.