28 країн підтвердили створення НМТ-центрів для українських вступників – Шкарлет

Уже 28 країн підтвердили, що створять екзаменаційні центри для проведення Національного мультипредметного тесту для українських абітурієнтів.

Пункти для складання тесту організують у понад 40 містах.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

Міністерство освіти і науки України звернулося до понад 30 країн з проханням створити екзаменаційні центри та провести Національний мультипредметний тест для випускників шкіл, які через повномасштабне вторгнення Росії тимчасово проживають за кордоном.

За словами міністра, 28 країн вже підтвердили створення таких центрів.

Реєстрація на НМТ запланована на квітень.До цього часу в МОН мають затвердити й оголосити повний перелік країн і міст, де відбуватиметься НМТ.

Нагадаємо, університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України.