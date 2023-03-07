28 країн підтвердили створення НМТ-центрів для українських вступників – Шкарлет

Уже 28 країн підтвердили, що створять екзаменаційні центри для проведення Національного мультипредметного тесту для українських абітурієнтів.
Пункти для складання тесту організують у понад 40 містах.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
Міністерство освіти і науки України звернулося до понад 30 країн з проханням створити екзаменаційні центри та провести Національний мультипредметний тест для випускників шкіл, які через повномасштабне вторгнення Росії тимчасово проживають за кордоном.
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За словами міністра, 28 країн вже підтвердили створення таких центрів.
Реєстрація на НМТ запланована на квітень.До цього часу в МОН мають затвердити й оголосити повний перелік країн і міст, де відбуватиметься НМТ.
Нагадаємо, університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України.
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