Університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України

Провідна дослідницька Academia Sinica в Тайвані запропонувала 10 стипендій для студентів та науковців з України.

Про це написали у Twitter навчального закладу та додали форму для подачі заявки.

Ініціювала допомогу Польська академія наук. Спершу працівники зв'язалися з інститутом в Тайвані, щоб обговорити шляхи допомоги вченим в Україні через війну.

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У академії Sinica погодились на цю пропозицію та надали 10 стипендій для студенток та викладачок з України.

Dom Fou / Unsplash

Які вимоги до кандидатів та умови?

Запрошують жінок-студенток: бакалаврів, магістрів і докторів філософії. Та науковців-українців з рівнем PhD, які зараз проживають в Польщі, Україні, Чехії, Угорщині та Словацькій Республіці.

Сфери знань:

гуманітарні та соціальні науки;

математика та фізичні науки;

науки про життя.

В університеті покриватимуть витрати на авіаквитки, житло та проживання. Студенти отримають близько 15 тисяч гривень, магістри та докторанти – близько 20 тисяч гривень на місяць. Науковці з PhD – не менше, ніж 69 тисяч гривень на місяць.

Програма триватиме 3 місяці, але її можна буде продовжити.

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Тайваньське представництво в Польщі допоможе у наданні віз. Від кандидатів очікують високо рівня англійської та готовності пройти онлайн-співбесіду.

Варто зазначити, що видання Focus Taiwan опублікувало інформацію про те, що академія Sinica попри допомогу Україні не відмовляється від співпраці з російськими вченими. Але зараз в штаті навчального закладу є лише один вчений з РФ.

Зараз Тайвань та Росія мають спільний проєкт з науки про Землю на рівні інституту, який планують завершити в червні.

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