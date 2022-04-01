Як вступити чи продовжити навчання за кордоном під час війни? 12 можливостей для студентів

З початку війни майже 4 мільйони українців стали біженцями.

Тисячі з них – це студенти й освітяни, які більше не можуть навчатись і працювати в Україні.

Чимало українських університетів дають можливість тимчасово переміщеним студентам з інших закладів вчитися у них.

Навчання онлайн можна продовжити у Дніпровському державному медуніверситеті, Полтавському педагогічному, Львівському політехнічному тощо.

Водночас іноземні виші та наукові установи пропонують українцям продовжити навчання та роботу за кордоном.

"Українська правда. Життя" підготувала добірку ініціатив та університетів, які пропонують студентам з України навчання за кордоном.

Ініціатива "Український глобальний університет"

Сайт: Ukrainian Global University

Для кого: студенти, абітурієнти

Фото: luckyraccoon /Depositphotos

Український глобальний університет (Ukrainian Global University, UGU) – це мережа, що об’єднує світові заклади освіти для допомоги українцям.

"UGU має на меті надати доступ для українських студентів, стипендіатів, науковців та викладачів до навчальних закладів по всьому світу, а також нових стипендій та програм постдокторантури", – кажуть ініціатори проєкту.

Що робить платформа UGU?

допомагає вступити або перейти до вишів за кордоном;

допомагає отримати стажування та роботу після повернення в Україну;

пропонує орієнтаційну програму, яка підготує вас до навчання за кордоном;

співпрацює з онлайн-програмою для вивчення мов DuoLingo, щоб українці могли безкоштовно складати тести з англійської мови та отримувати сертифікати.

Обов’язковою умовою для участі у програмі для всіх студентів є повернення в Україну після завершення навчання, щоб відновлювати країну після війни.

Як скористатися платформою і вступити до вишу?

Щоб долучитися до платформи "Український глобальний університет", необхідно заповнити форму.

Після цього українці мають пройти повний або спрощений процес подачі заявки до будь-якого навчального закладу, зазначеного на платформі, щоб збільшити свої шанси на вступ.

Алгоритм дій:

Якщо ви долучитесь до платформи, то можете отримати тестовий ваучер Duolingo.

Результати тесту на знання англійської мови надішліть назад до UGU.

Після цього вас можуть запросити на співбесіду.

Якщо вашу кандидатуру схвалять, UGU надішлють вам офіційне підтвердження.

Потім ви отримаєте безкоштовну консультацію щодо того, як подати заявку до партнерських установ UGU.

Якщо ці установи оберуть вашу кандидатуру, ви отримаєте стипендіальну підтримку;

Також ви зможете взяти участь у програмі, яка підготує вас до навчання за кордоном.

Зрештою, можна бути долучитися до мережі випускників UGU.

Мережу UGU створили провідні українські заклади й організації за підтримки Офісу Президента, МОН та Посольства України в США,

До програми вже долучилися Гарвардський та Стенфордський університети.

Вступ до мережі UGU автоматично не гарантує навчання в іноземному виші.

Однак схвалення вашої кандидатури на платформі "Український глобальний університет", допомога з подачею заявок та співбесідою підвищує шанси на вступ та отримання стипендії.

Платформа Support UAstudents (Німеччина)

Сайт: Support UAstudents

Для кого: студенти

Фото: kalinovsky /Depositphotos

Українцям допомагатимуть знайти німецькі заклади освіти, які приймають біженців на навчання, і подати заявку на вступ.

Як отримати допомогу?

Зареєструйтеся на сайті, зазначивши вашу галузь навчання та інші дані.

Якщо у вас є друзі або родичі в Німеччині, ви також можете вказати регіон або місто, куди б ви хотіли поїхати.

Після цього ваш запит надішлють до німецького університету, який може вас прийняти.

"Ми намагаємося враховувати ваші побажання, але нічого не можемо обіцяти. Ми допомагаємо з посередництвом і з вашою подорожжю до місця призначення.

В усіх інших питаннях допоможуть контактні особи на місці", – кажуть ініціатори проєкту.

Важливо: платформа Support UAstudents допомагає студентам як посередник тільки після прибуття до Німеччини.

Однак ви можете зареєструватися заздалегідь і попередити, коли плануєте приїхати.

Платформа #ScienceForUkraine

Сайт: Science For Ukraine

Для кого: науковці, студенти, викладачі, абітурієнти

На платформі Science For Ukraine є онлайн-мапа, на якій розміщені вакансії в академічних та науково-дослідних установах по всьому світу.

Українці можуть шукати можливості навчання, стажування, роботи, наукової та творчої діяльності у різних галузях на території країн Європи, Азії, Америки.

Європейські дослідницькі установи, які готові допомагати українцям, вказані на мапі з детальним переліком послуг.

Деякі з них, крім навчання і роботи, пропонують українцям стипендії, безкоштовне харчування і проживання, допомога сім’ям біженців тощо.

Ягеллонський університет (Польща)

Сайт: Jagiellonian University in Kraków

Для кого: студенти, абітурієнти

Фото: konoplizkaya /Depositphotos

Ягеллонський університет пропонує студентам з українських вишів продовжити навчання у Польщі.

Можна продовжити навчання влітку або відразу перейти на наступний курс і почати навчання восени.

Загалом університет надає українцям такі можливості:

продовження навчання протягом літнього семестру 2022 року;

вступ на перший курс;

вступ на вищі курси для продовження навчання;

переведення на наступний курс (навчання починається з 1 жовтня 2022).

Заклад також забезпечує житло для студентів та їхніх сімей.

Як перейти на наступний курс?

Якщо ви закінчили щонайменше перший курс в українському виші, ви можете перевестись у Ягеллонський університет вже на наступний навчальний рік.

Для цього необхідна згода декана і належні результати навчання.

Щоб перейти до університету, потрібно подати заяву з обґрунтуванням, яке затвердить керівник відповідного підрозділу вашого рідного вишу.

Також потрібно мати документи, що підтверджують результати вашого навчання.

Детальніше про те, як продовжити навчання у літньому семестрі, можна дізнатися за посиланням.

Талліннський університет (Естонія)

Сайт: Tallinn University

Для кого: студенти, абітурієнти

Tallinn University

Талліннський університет анонсував безкоштовне навчання для українських студентів-біженців у 2022-2023 роках.

"Університет готовий переглянути попереднє навчання студентів з України та оцінити його відповідність до наших навчальних планів, щоб вони могли продовжити вчитися в Талліннському університеті", – кажуть у закладі.

Щоб перевестися до вишу, українські студенти мають подати заявку за посиланням.

У заявці потрібно описати свій навчальний шлях в Україні та зазначити, яку програму в Талліннському університеті ви хотіли б обрати.

Якщо переведення схвалять, навчання, ймовірно, розпочнеться восени.

Університет наразі шукає можливості, щоб навчати українців естонської мови перед початком семестру.

Також біженці можуть подати заявку вступ до Талліннського університету.

Цьогоріч абітурієнти з України не будуть сплачувати 100 євро реєстраційного збору, коли подаються на навчальні програми.

Важливо: якщо ваші документи не збереглися або збереглися тільки частково, необхідно звернутися до Естонського центру ENIC/NARIC для "академічного визнання".

Додаткову інформацію можна дізнатися за контактом [email protected].

Гемптонський університет (США)

Сайт: Hampton University

Для кого: студенти

Гемптонський університет (HU) прийме від 50 до 100 українських та іноземних студентів, які зараз навчаються в українських вишах.

Вони зможуть безкоштовно здобувати освіту в кампусі HU влітку цього року.

Харчування, проживання та навчання повністю оплатить університет.

Запит на продовження навчання потрібно подати на пошту [email protected]. У ньому треба вказати:

навчальну дисципліну (спеціальність);

академічний рівень (бакалавр, магістр, аспірант тощо);

активну адресу електронної пошти

Після закінчення літньої сесії студенти матимуть можливість залишитися в Гемптонському університеті, але здобувати освіту зможуть тільки на платній основі за звичайним тарифом.

Ризький технічний університет (Латвія)

Сайт: Riga Technical University

Для кого: студенти, викладачі

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Ризький технічний університет (РТУ) запрошує українських студентів та викладачів, які вимушено емігрували через війну, продовжити навчання та роботу в Латвії.

Університет пропонує безкоштовну допомогу біженцям з України, зокрема навчання, працевлаштування, розміщення, фінансову підтримку.

Навчання і робота

Українським студентам, які хочуть продовжити навчатися в РТУ, спочатку необхідно ознайомитися з навчальними програмами, щоб знайти ту, яка відповідає їхній спеціальності.

Заявку на навчання необхідно надсилати на пошту [email protected].

Більш детальну інформацію про можливості навчання та наукових досліджень надає проректор із міжнародного академічного співробітництва та навчання РТУ Ігор Тіпанс.

До нього можна звернутися на пошту [email protected].

Проживання в РТУ

Ризький технічний університет пропонує українцям розміщення у гуртожитках, де вже прийняли кількох мігрантів.

А щоб жити в готелях РТУ, необхідно подати заявку на отримання статусу біженця.

Дізнатись деталі можна за цим контактом [email protected].

Фінансова підтримка

З початку нападу РФ на Україну Фонд розвитку РТУ розпочав збір пожертв для українських студентів та викладачів.

Ці кошти підуть на покриття щоденних витрат українців у Латвії, а також для початку навчання та роботи.

Також університет пропонуватиме українським студентам оплачувану практику в літній період і надаватиме стипендії.

Наукова діяльність

Докторанти українських вишів також можуть отримати можливість продовжити наукову діяльність в РТУ.

Університет уже надіслав листи з цією пропозицією до 13 українських вишів-партнерів і до Посольства України в Латвії.

Болонський університет (Італія)

Сайт: University of Bologna

Для кого: студенти

Фото: fotokon /Depositphotos

Болонський університет пропонує окремі навчальні програми та заняття українцям, які опинилися в Італії через війну.

Студенти зможуть:

відвідувати лекції, які ще тривають;

складати іспити;

отримувати академічні кредити (до 30 академічних годин на семестр).

Щоб скористатися цією можливістю, ви повинні:

мати українське громадянство;

бути зарахованим до українського університету;

прибути в Італію після початку війни і регулярно перебувати в країні протягом усього періоду навчання.

При цьому студенти не зможуть тимчасово навчатися за освітніми програмами, доступ до яких обмежений.

Такою спеціальністю є, зокрема, медицина та хірургія.

Як подати заявку на навчання?

Виберіть необхідні вам курси.

Ви можете обрати предмети, доступні в цьому академічному році за різними освітніми програмами.

Зареєструйтеся на Studenti Online.

Через цей портал запишіться на зустріч в офісі міжнародної студентської адміністрації в Болоньї або електронною поштою в офісі студентської адміністрації Campus.

На зустріч принесіть документи, які вказано в розділі "Документи для подання".

Офіс студентської адміністрації розповість, як сплатити страховий внесок і отримати бейдж (його ви можете використовувати протягом одного навчального року).

Вам доведеться сплатити страховий внесок у розмірі 1,04 євро.

Також університет радить заздалегідь прочитати, як відвідувати лекції, та попросити про звільнення від особистої присутності на іспитах (лише до 31 травня 2022 року).

Документи, які необхідно подати:

заповнена заявка;

марка мита вартістю 16,00 €;

1 фото на паспорт;

копія паспорта;

свідоцтво або інший документ, що підтверджує вступ до українського вишу.

Документи мають бути перекладені на італійську або англійську мову.

Заявку на зарахування потрібно подати до 20 липня 2022 року.

Щоб дізнатися більш детальну інформацію, перейдіть до цього віртуального порталу (через Zoom).

Мюнхенський технічний університет (Німеччина)

Сайт: Technical University of Munich

Для кого: студенти, абітурієнти

Фото: HunterBliss/Depositphotos

Мюнхенський технічний університет (TUM) пропонує біженцям з України фінансову підтримку, консультаційні послуги, навчання та спрощену процедури подачі заявки на вступ.

Як вступити до університету?

Якщо ви ще не навчаєтеся в університеті, але плануєте вступати , зв’яжіться з Центральною консультативною групою для студентів.

, зв’яжіться з Центральною консультативною групою для студентів. Якщо ви вже навчаєтеся в університеті й хочете перевестися до TUM, необхідно подати заявку на навчання.

"Війна в Україні унеможливила навчання для багатьох молодих людей. У відповідь на ці надзвичайні обставини Мюнхенський технічний університет (TUM) запустив інтеграційну програму, щоб надати студентам, які постраждали від війни, доступ до університетського середовища.

Програма має розпочатися з літнього семестру 2022 року, ми надамо деталі якнайшвидше", – кажуть у закладі.

Гельсінський університет (Фінляндія)

Сайт: University of Helsinki

Для кого: студенти

Гельсінський університет допоможе студентам українських вишів закінчити навчання, яке перервала війна.

Заклад пропонує українцям у Фінляндії безкоштовно вчитися в рамках програми "Відкритий університет".

Утім, ви НЕ зможете отримати диплом або науковий ступінь.

"Право на завершення може бути надано курсам або навчальним модулям. Це не дає права отримати ступінь в Університеті Гельсінкі.

Щоб отримати дипломну освіту, можна взяти участь у звичайному процесі вступу", – йдеться на сайті вишу.

Отримати диплом також неможливо, якщо ви переводитеся до Гельсінського університету з вишу іншої країни.

Щоб взяти участь у програмі "Відкритий університет" і безкоштовно продовжити навчання, потрібно заповнити цю заявку на вступ.

Заявки розглядатимуться до кінця 2022 року, а програма буде діяти до 31.07.2023 безкоштовно.

Будапештський університет Земмельвайса (Угорщина)

Сайт: Budapest Semmelweis University

Для кого: студенти, викладачі, науковці в медичній галузі

Будапештський університет Земмельвайса, найбільший медуніверситет в Угорщині, пропонує українським студентам безкоштовне навчання до закінчення війни.

Дослідники, викладачі, які працюють у галузі медицини та наук про здоров’я, а також ті, хто працює з пацієнтами, зможуть продовжити роботу і навчання угорською, англійською чи німецькою мовами.

Крім цього, університетські гуртожитки готові приймати іноземних студентів-медиків, які раніше навчалися в Україні.

Отримати допомогу в університеті й дізнатися більше деталей можна, написавши на пошту [email protected].

Віденський університет (Австрія)

Сайт: University of Vienna

Для кого: студенти

University of Vienna

Віденський університет пропонує українським студентам тимчасово продовжити навчання БЕЗ отримання диплому.

Студенти з України зможуть безкоштовно брати участь у програмах та іспитах на бакалаврських, дипломних або магістерських програмах під час літнього семестру 2022 року.

Як подати заявку на вступ?

Ознайомтеся з освітніми програмами у Віденському університеті (список доступний німецькою та англійською мовами).

Виберіть потрібну вам програму.

Якщо вам потрібна інструкція, надішліть електронний лист на адресу [email protected] (додайте інформацію про те, що ви вивчали та/або хочете вивчати).

(додайте інформацію про те, що ви вивчали та/або хочете вивчати). Виберіть відповідні предмети.

Зверніть увагу, що заняття зазвичай проводяться німецькою мовою (обов’язкове знання мови: C1).

Надішліть електронний лист до Studies Service Center (контакт є у профілі програми).

Вкажіть у листі, що ви хочете вивчати, і ваш рівень знання мови (особливо німецької та англійської).

Оскільки семестр уже розпочався, ви зможете потрапити лише на ті спеціальності, де ще є вільні місця.

Якщо ви навчалися раніше або навчаєтесь зараз, надішліть також скан вашого останнього сертифіката.

SSC повідомить, чи зможете ви навчатись, і ви отримаєте підтвердження електронною поштою.

Після цього потрібно зареєструвати обліковий запис на сервісі u:space.

Запишіться на онлайн-прийом до приймальної комісії відповідно до програми (наприклад, бакалаврська чи магістерська), яка вам потрібна.

Для цього вам потрібно мати паспорт чи інший документ для посвідчення особи.

Після онлайн-запису ви отримаєте електронний лист від приймальної комісії з інформацією про подальші кроки.

Потрібно буде сплатити внесок студентської спілки (20,70 євро), у який також входить страховка.

Зрештою, повідомте SSC про те, що вас допустили до навчання.

SSC зареєструє вас на відповідні курси та повідомить викладачів.

Важливо: термін прийому заявки закінчується 30 квітня 2022 року.

Також навчання триватиме лише тимчасово і автоматично закінчиться 31 жовтня 2022.

Однак студенти зможуть реєструватися на зимовий семестр 2022/2023 року.

Для цього потрібно буде своєчасно подати заявку на вступ до обраної вами програми.

Детальну інформацію можна буде знайти за цим посиланням.

Водночас, щоб податися на аспірантські й докторські програми, потрібно звернутися до Центру докторантури.

Нагадаємо, провідна дослідницька Academia Sinica в Тайвані також пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України.

Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

Олена Барсукова, УП. Життя

Фото обкладинки:

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