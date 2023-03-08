Скільки цукру на день варто споживати дітям та дорослим: рекомендації МОЗ

Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день.
Це приблизно 10 чайних ложок, нагадують Міністерство охорони здоров’я.
У відомстві додають, що така кількість цукру є нормою для дорослої людини із денним споживанням 2000 кілокалорій на день.
У МОЗ нагадали, що у раціоні варто брати до уваги кількість цукру у напоях, які ви споживаєте.
|Фото: ajafoto/Depositphotos
"Декстроза, фруктоза, концентрати фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри", – йдеться в повідомленні.
Дітям до трьох років МОЗ не рекомендує споживати доданий цукор.
"Дітям старше трьох років – необхідно обмежити вільний цукор до не більше ніж 50 грамів, а ще краще – менше ніж 25 грамів на добу", – додали в МОЗ.
У міністерстві також розповіли про вміст цукру у деяких продуктах:
- у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г
- у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г
- у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г
- у готових сніданках – до 20-25 г цукру на 100 г
- у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл
- у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г
- у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г
Якщо людина споживає більше кілокалорій, ніж витрачає – зростає ризик збільшення ваги. МОЗ нагадує, що у майбутньому це може призвести до:
- ожиріння;
- серцево-судинних захворювань;
- діабету другого типу.
Читайте також: Як харчуватися, щоб залишатися здоровим в умовах війни? Поради ЦГЗ