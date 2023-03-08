Скільки цукру на день варто споживати дітям та дорослим: рекомендації МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 березня 2023

Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день.

Це приблизно 10 чайних ложок, нагадують Міністерство охорони здоров’я. 

У відомстві додають, що така кількість цукру є нормою для дорослої людини із денним споживанням 2000 кілокалорій на день.  

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У МОЗ нагадали, що у раціоні варто брати до уваги кількість цукру у напоях, які ви споживаєте.

Фото: ajafoto/Depositphotos

"Декстроза, фруктоза, концентрати фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри", – йдеться в повідомленні.   

Дітям до трьох років МОЗ не рекомендує споживати доданий цукор.

"Дітям старше трьох років – необхідно обмежити вільний цукор до не більше ніж 50 грамів, а ще краще – менше ніж 25 грамів на добу", – додали в МОЗ. 

У міністерстві також розповіли про вміст цукру у деяких продуктах: 

  • у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г
  • у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г
  • у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г
  • у готових сніданках – до 20-25 г цукру на 100 г
  • у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл
  • у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г
  • у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г

Якщо людина споживає більше кілокалорій, ніж витрачає – зростає ризик збільшення ваги. МОЗ нагадує, що у майбутньому це може призвести до:

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  • ожиріння;
  • серцево-судинних захворювань;
  • діабету другого типу.

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