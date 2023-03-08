Росія завдала природі збитків на 2 трильйони гривень – Міндовкілля

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 березня 2023

За попередніми підрахунками, шкода довкіллю від російського вторгнення в Україну сягає майже 2 трлн гривень.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook.

"Державна екологічна інспекція України із Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, представниками профільного Комітету Верховної Ради України, РНБОУ, СБУ, органами прокуратури працює над обрахунком збитків довкіллю", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра Руслана Стрільця, Україну підтримують міжнародні партнери (зокрема, Державний департамент США допомагав розробляти методики з обрахунку збитків довкіллю).

 Розбита техніка на території Національного природного парку "Святі гори". Фото Катерина Полянська

24 країни підтримали Глобальну платформу оцінки збитків довкіллю внаслідок війн, яку представив Зеленський.

Також у 2022 році права Росії обмежили у 4 міжнародних угодах стосовно довкілля. 

"У рамках засідання країн-учасниць Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська Конвенція) дії росії щодо України засуджено офіційно", – додають у Міндовкіллі.

Раніше міністр розповідав, що найбільше в Україні страждає ліс (близько 3 мільйони гектарів пошкоджено, а майже 500 тисяч га – під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій).

Нагадаємо, зоозахисниця пояснювала, як війна вплинула на життя тварин у притулках і на фермах.

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