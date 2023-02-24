Як війна вплинула на життя тварин та зоозахист в Україні 

Вже минув рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Непоправні втрати від війни вимірюються не тільки людськими життями, але й життями тварин.

Тварини на фермах

За 12 місяців війни було зруйновано або пошкоджено понад 200 сільськогосподарських підприємств (і це лише тих, про які наразі відомо). Найбільше постраждали фермерські тварини в Донецькій, Луганській, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Херсонській та Сумській областях.

За словами заступниці директора Департаменту аграрного розвитку Олени Дадус, попередньо відомо про загибель понад 6 тисяч корів, близько 100 тисяч свиней, більше 4,5 мільйонів фермерських птахів. Кількість риб, які загинули, просто неможливо підрахувати, проте нам відомо про повнсітю знищені рибні господарства.

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Але це тільки орієнтовні цифри, адже про долю ще сотень тисяч тварин на промислових і приватних фермах нам нічого не відомо: із деякими фермерськими підприємцями немає зв’язку, деякі знаходяться під окупацією, деякі покинули тварин на фермах і виїхали.





Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Тварини, що залишились покинутими в селах, блукають без догляду, підриваються на мінах, повільно вмирають від отриманих травм або від голоду, зневоднення та холоду. Скільки таких тварин, підрахувати наразі неможливо. Проте достатньо глянути на карту військових дій, щоб уявити масштаби втрат.

Звісно, є і такі господарі, які не покидають своїх тварин. Як-от, наприклад, фермер з прифронтової Карлівки. Щоб вивезти усе його господарство – 71 козу, 45 курей, двох кішок та собаку, волонтерам довелось замовляти вантажівку. Але не завжди це можливо і безпечно, особливо коли йдеться про великі, промислові тваринницькі ферми. Там, де тварин сотні і тисячі, вони залишаються найменш захищеними. Скупчення приводить особливої вразливості у випадку проблем з постачанням, електрикою, неможливістю персоналу приїхати.

Так, на найбільшій у Європі птахофабриці у Чорнобаївці, що у Херсонській області, загинуло 4 мільйони (!) курей. Це сталось через те, що російські окупанти вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення автоматизованої системи годівлі. Працівники ферми намагалися налагодити доставку корму, але машини з вантажем потрапляли під обстріли, тож заради безпеки людей постачання припинили.

Тварини-компаньйони

Ті організації, які спеціалізуються на тваринах-компаньйонах, відзначають, що у тилових областях кількість котів та собак у притулках в середньому зросла на 20-30%, у прифронтових регіонах на 60%, а у притулках біля фронту – на цілих 100%. Переважна більшість цих тварин – колишні домашні. Так, наприкінці літа кількість безпритульних тварин в Харкові зросла втричі. Але є і хороша новина – на 50% збілишилась кількість бажаючих взяти тварину з притулку.

Фото: ГО "Відкриті Клітки Україна"

З плином війни роботи у зоозахисників менше не стає. Наталія, активістка реабілітаційного центру допомоги тваринам "Територія янголів", розповідає, що зараз на її кураторстві близько 100 собак і 300 котів. За весь період її організація змогла вивезли близько тисячі тварин.

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За її словами, проблема покинутих тварин гостро стояла ще до війни, але зараз вона стала серйознішою. Оскільки багато людей евакуювались самі, але залишили своїх тварин.

Зоозахисники їздять на деокуповані території у Харківській та Донецькій області і намагаються вивозити тварин у безпечні місця, клініки та платні перетримки з подальшим пошуком нової родини.

Зоозахисники додають, що рятують не лише тварин-компаньйонів, також отримують багато запитів щодо фермерських тварин з проханням допомогти прогодувати або евакуювати.

Проте, як правило, найчастіше таки допомагають тваринам-компаньйонам: собакам і котам, збираючи кошти на притулки або допомагаючи людям, які власними силами піклуються про них.

Тож хочеться нагадати, що допомоги потребують також тварини на фермах, які стали безпомічними жертвами війни.Зокрема допомоги завжди потребує і притулок для свійських тварин "Вуглик". Багато тварин у ньому – врятовані з промислових та приватних, але через війну там з’явились і коти та собаки.

Фото: ГО "Відкриті Клітки Україна"

Законодавство

Сьогодні зоозахист в Україні як ніколи потребує якнайширшого розголосу та допомоги усіх небайдужих до долі тварин. Загальновідомо, що національний та міжнародний захист прав тварин є відображенням морально-етичної ідеології суспільства та показує рівень його розвитку.

І в залежності від юрисдикції та моральних засад певної країни, захист прав різних видів тварин має свої відмінності. Він варіюється від офіційного визнання деяких різновидів тварин як повноправних суб’єктів держави до абсолютного ігнорування прав цих істот на життя. В другому випадку повністю відсутній їхній захист на законодавчому рівні та немає положень щодо заборони жорстокого поводження з тваринами.

Навіть у довоєнний час українським зоозахисним організаціям, які опікуються просуванням законодавчих змін щодо добробуту тварин (зокрема і фермерських тварин), доводилось доволі довго чекати розгляду поданих до уряду законопроєктів, спрямованих на покращення становища тварин та визнання їхніх прав на життя і захист. А з початком війни ці процеси ще більше сповільнилися.

У 2021 році Україна раділа вступу у силу законопроєкту 2351, що розширив поняття жорсткого поводження з тваринами та посилив відповідальність за порушення.

У 2022 році зоозахисна спільнота повинна була активно пильнувати, аби позитивні законодавчі зміни не були відкинуті назад законопроєктами, які під виглядом дерегуляції хотіли повернути жорстокі практики щодо тварин. Зокрема, завдяки діям громадянського суспільства був відкликаний законопроєкт 8150, яким хотіли дозволити масове знищення безпритульних тварин для депопуляції, виробництво фуа-гра, патрання, обсмалювання, зняття шкіри, копчення, відокремлення частин тіла у тварин тощо до припинення серцебиття тварини.





Фото: ГО "Відкриті Клітки Україна"

А зараз ГО "Відкриті Клітки Україна" активно залучена до боротьби із законопроєктом 7689 від 22.08.2022, положення якого зводять нанівець останні досягнення в галузі зоозахисту та створення належних умов для утримання тварин. Прийняття цього законопроєкту сприятиме поширенню експлуатації тварин у сфері розваг, негуманного поводження з ними, погіршенню стану навколишнього середовища тощо. Цим законопроєктом хочуть скасувати отримання багатьох дозволів (ліцензій), і в разі його прийняття, більше не буде регулювання з боку відповідних органів, що неминуче призведе до негативних наслідків. ГО "Відкриті Клітки Україна" прагне не допустити прийняття ЗП 7689, а натомість запропонувати альтернативний, гуманний варіант цього законопроєкту. Для цього, окрім усього іншого, на сайті президента створена петиція.

Серед негативних наслідків прийняття цього ЗП 7689 – збільшення неконтрольованого полювання, що значно зменшить популяцію диких тварин та безконтрольне розведення і утримання Червонокнижних тварин (фактично утримання тварин, що могли бути незаконно добуті) з погіршенням умов їх життя в клітках, без обліку та контролю з боку держави. А це шлях до збільшення обсягів контрабанди таких тварин.

Законопроєкт також пропонує повернути практики несанкціонованого використання тварин в розвагах: наприклад, у циркових виставах, утримання ведмедів на ланцюгу на території ресторанів і т.д. Такі законодавчі ініціативи виглядають особливо цинічно зараз, коли через війну існування багатьох представників фауни під загрозою. Чимало національних парків – в окупації. Від обстрілів та пожеж, підриваючись на мінах, гинуть багато тисяч тварин. Червонокнижні представники фауни – під загрозою знищення.

Чимало активістів та активісток екологічних та зоозахисних ініціатив взяли до рук зброю і пришвидшують перемогу. І цей внесок неможливо переоцінити. Ті, хто в тилу, докладають максимальних зусиль, аби допомогти тим тваринам, які вже постраждали та зменишити негативний вплив війни в майбутньому. В наш час не існує дій без наслідків: будь-який, навіть найменший, крок до нашого спільного майбутнього, до нашої перемоги, має велике значення! І відповідно, навіть найменший крок до покращення добробуту тварин та боротьби за їхні права має неоціненну користь та вагомість.

Долучайтесь до волонтерської діяльності у ГО "Відкриті Клітки Україна", аби проявити власний потенціал та покращити свій рівень навичок у сферах ваших зацікавлень, або підтримайте нас благодійним внеском на будь-яку суму, та ставайте разом із нами на шлях боротьби за світ вільний від страждань тварин!

Дар’я Лук’янчук та Олена Баран, активістки ГО "Відкриті Клітки Україна", спеціально для УП. Життя

Фото обкладинки: ГО "Відкриті Клітки Україна"

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