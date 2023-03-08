У Києві освітян підозрюють у розтраті коштів при облаштуванні укриттів – КМДА заперечує

Київська прокуратура підозрює посадовців районних управлінь освіти у розтраті бюджетних коштів при облаштуванні укриттів.

2 березня Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику та двом заступникам Управління освіти Шевченківської РДА.

Слідчі встановили, що посадовці завдали бюджету понад 1 млн грн збитків, адже купували меблі для шкільних укриттів за завищеними цінами. Керівнику управління призначили 1 млн гривень застави, а двом заступникам – по 400 тисяч гривень.

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"Незважаючи на те, що переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, Управління освіти уклало з ним договір, що призвело до безпідставного перерахування коштів зі столичного бюджету на суму понад 1 млн гривень", – йшлося у повідомленні.

У Київській міській держадміністрації заперечили звинувачення та заявили, що прокуратура тисне на освітян.

Фото: ALesik /Depositphotos

"Правоохоронні органи вкотре вчиняють тиск на освітян столиці, публічно звинувачуючи їх в нібито завданні шкоди державі, спираючись при цьому на неправдиві дані…

Це спроба заарештувати освітян, які з 24 лютого 2022 року не покидали своїх робочих місць, організували в своїх районах цілодобові укриття, зробили в районах базу для функціювання гуманітарних штабів столиці, забезпечуючи сили оборони та найуразливіші верстви населення", – йдеться у повідомленні КМДА.

"УП. Життя" поспілкувалася з прокуратурою, щоб розібратися у версіях.

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Що кажуть у КМДА?

У КМДА відкинули звинувачення прокуратури і пояснили, що під час війни доводилось купувати обладнання швидко і за ціною, яку виставляли комерційні структури.

"Нові справи відкрито на основі абсолютно маніпулятивних експертиз, де навіть цифри в таблицях так звані "експерти" не можуть за допомогою калькулятора точно перемножити.

І на підставі такої "експертизи" прокуратура вривається в школи під час освітнього процесу, викликає на допити директорів закладів освіти та вимагає для посадових осіб районних управлінь освіти арешт або заставу в 1 млн грн", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Всього у Києві було обладнано 404 укриття в школах і понад 500 пунктів обігріву в закладах освіти.

"Говорити сьогодні про завищені ціни на генератори чи біотуалети для укриттів чи пунктів обігріву – це маніпуляція. Все те, що закупалось для цих закладів, мало поставлятись протягом кількох тижнів максимум.

Враховуючи той факт, що в наявності даного обладнання майже не було в достатній кількості в країні, купувати доводилось те, що доставляли у найкоротший термін і за ціною, яку виставляли комерційні структури. І в ці умови нашу країну і місто поставили точно не працівники столичної освіти", – каже Валентин Мондриївський.

Він додав, що бюджет столиці та районів на початку року не міг передбачити такі витрати, тому більшість рішень ухвалювали оперативно.

"Освітяни столиці готові підтвердити документально правильність кожного свого кроку і налаштовані рішуче виступити єдиним фронтом проти свавілля правоохоронців", – наголошують у КМДА.

Докази прокуратури

У коментарі "Українській правді. Життя" прессекретарка Київської прокуратури Надія Максимець прокоментувала реакцію міської влади.

За словами представниці прокуратури, у межах провадження було проведено три незалежних дослідження. Кожна з експертиз підтвердила необґрунтовані витрати на суму близько 1 млн грн.

"Документи, які були покладені в основу повідомлень про підозру також частково досліджувалися в суді. Чомусь експертизи не вважають маніпулятивними четверо суддів, які розглядали ці клопотання і обрали запобіжні заходи у вигляді застави кожному з фігурантів.

Наразі заступники відсторонені від посад, і найближчим часом це питання буде вирішене стосовно керівника", – каже Надія Максимець.

Первинний постачальник меблів для укриттів неодноразово співпрацював з управлінням освіти Шевченківської РДА.

Вони вже закуповували товари через тендери на суми 4 млн і 7 млн ще до вторгнення, у 2020 та 2021 роках.

Але саме в серпні минулого року продукцію цього виробника закупили у посередника за завищеною ціною. Йдеться про безкаркасні пуфи, лавки з деревини і лавки з м‘яким сидінням.

"Питання про закупівлю було вирішене 12 серпня у п‘ятницю. Вони визначають уповноважену особу, яка має займатися цими питаннями в управлінні освіти, яка з понеділка йде у відпустку і її обов‘язки перекладаються на інших – це розмиття відповідальності", – каже речниця.

Також у прокуратурі відзначають збір: за 2 тижні до ухвалення рішення про закупівлю переможець тендеру закупив у первинного виробник точно таку кількість меблів.

"Первинний постачальник, який раніше з ними працював, чомусь не був обраний для поставки цього обладнання. Був вибраний посередник, який за 2 тижні до цього оголошення закупки купив ту саму кількість меблів – 321 пуф", – каже Максимець.

Прокуратура також повідомила, що закупка меблів відбулася всередині серпня.

"Я так розумію, що вони поспішали до 1 вересня, і до речі вони не встигли. Давайте подумаємо, коли почалося повномасштабне вторгнення. За 2 тижні до початку навчального року раптом згадали, що необлаштовані укриття?", – кажуть у прокуратурі.

Слідство також проаналізувало рух коштів на рахунки постачальника меблів: постачальник двічі здійснив закупівлю однакової кількості пуфів на одну й ту ж саму суму.

"Вони по документах говорять, що закупили пуфи в одному ФОПі, а реальним оглядом встановлено бирки іншого виробника. Загалом ми можемо сказати, що вони зробили багато речей, які вказують на попередню змову, і прикривають їхні дії від правоохоронних органів", – додає Надія Максимець.

Управління освіти Шевченківського району також закупило біотуалети по найбільшій вартості за одиницю в Києві. Інші райони у той самий період закупки придбали на тисячу дешевше за одиницю, додають у прокуратурі.