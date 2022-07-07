У Києві інспектують школи і дитсадки: які вимоги висувають до укриттів

У Києві перед початком навчального року інспектують школи та дитячі садки.

Начальниця відділу управління освіти Шевченківського району Тетяна Лісник розповіла "Суспільному" про цей процес.

За її словами, протягом 15 днів комісія, до складу якої входять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, цивільного захисту адміністрації та члени управління освіти перевірятимуть, скільки закладів освіти мають укриття на випадок оголошення повітряної тривоги.

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"Після об'їзду будемо розуміти скільки закладів мають укриття і будемо розуміти, скільки закладів належатимуть до укриття найближчого.

Якщо (відстань) 100 метрів, то це реально, тоді вони також працюватимуть. Якщо ні, то, мабуть, розглядатимемо варіант змішаного навчання (коли діти з одного закладу відвідують інший навчальний заклад)", – пояснює Лісник.

Укриття столичного дитсадку №155

Наразі вже перевірено садочок №155 та школу №97. Обидва заклади освіти мають підвальне приміщення. У дитсадку укриття вже повністю облаштоване усім необхідним. Натомість у школі ще тривають роботи, однак директор запевняє, що до 1 серпня їх завершать.

Крім того, столичні заклади освіти перевіряють на техногенну, екологічну та пожежну безпеки. Начальник чергової зміни ДСНС Київської військової адміністрації Тарас Поліщук роз'яснив, що в укриттях для дітей та освітян обов'язково мають бути:

вода,

їжа,

медикаменти,

вентиляція,

вбиральня.

"У Шевченківському (районі) є лише 33 укриття, які навіть на карті позначені. Також є підвали, де можна буде пересидіти 2-3 години, як от 97 школа", – повідомив Поліщук.

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Начальник чергової зміни ДСНС Київської військової адміністрації Тарас Поліщук. Усі Фото: Суспільне

Під час першої "хвилі" перевірок відповідна комісія вказує представникам закладів освіти на проблеми, пов'язані з облаштуванням укриттів. Вже у серпні, перед початком нового навчального року, комісія знову проведе перевірку шкіл та дитсадків задля розуміння безпекової ситуації.

Нагадаємо, на Буковині 120 шкіл не зможуть запровадити очне навчання через нестачу укриттів.