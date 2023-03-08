На Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok

У селі Івахни Уманського району компанія з 4 підлітків зняла прапор з могили загиблого воїна.

Інцидент трапився пізно ввечері 3 березня, повідомляють у Монастирищенській міській раді.

Двоє дівчат та двоє хлопців віком 14 років захотіли зняти відео у TikTok з прапором на фоні школи, але їм завадив сторож.

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"Спочатку спробували зняти прапор з будинку сільської ради, але він там встановлений високо – на рівні другого поверху. Тоді згадали, що на кладовищі є прапори на могилах загиблих у війні. Полізли туди, зняли й виклали все у відео. Саму могилу не чіпали", – сказав староста села Олександр Гринюк у коментарі для "Укрінформу".

Він зазначив, що односельці впізнали вандалів, приїжджала поліція.

Прапор підлітки не пошкодили та повернули на могилу. Відео з соцмереж видалили.

У Нацполіції вже відкрили кримінальну справу, а батькам виписали адмінштрафи за невиконання обов'язків.

Статті про наругу над могилою та держсимволами передбачають покарання: обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, схожий інцидент трапився на Чернігівщині у вересні 2020 року. Підлітки танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Свій танець вони записали на відео та опублікували у мережі.

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