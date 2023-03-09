Гени, які допомогли людству пережити чуму, впливають на нас сьогодні – дослідження

Зміни в людській генетиці, які в XIV столітті й допомогли людству пережити чуму, досі захищають від респіраторних захворювань, зокрема – COVID-19.

Про це пише ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в American Journal of Human Genetics.

Міжнародна група вчених з’ясувала, що під час пандемії чуми в XIV столітті люди, які мали дві ідентичні копії гена ERAP2, мали на 40-50% більше шансів вижити, ніж ті, хто мав два різні варіанти гена.

В XXI столітті ця пара генів знижує ризик респіраторних захворювань, таких як коронавірус.

Втім, за словами дослідників, гени ERAP2 можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком розвитку інших захворювань: хвороби Крона, системного червоного вовчака, склеродермії, діабету І типу.

Наслідки генетичних варіацій можуть змінюватися через зміну навколишнього середовища.

В дослідженні взяла участь міжнародна група вчених, яка проаналізувала три великі бази даних досліджень, які містять інформацію про сотні тисяч учасників.

Нагадаємо, при важкому перебігу COVID-19 вірус може опинитися в мозку та інших частинах тіла.