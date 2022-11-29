Українські вчені заявили, що виявили ген, який відповідає за безпліддя

Українські науковці заявили, що виявили новий ген, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя.
Про це повідомили науковці Інституту молекулярної біології і генетики на сторінці у Facebook.
Вони вважають, що мутації гену DCL3 (STARD8) провокують збій статевого розвитку і, як наслідок, безпліддя.
Також ген DCL3 (STARD8) задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних захворювань статевих органів.
"Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя", – йдеться у повідомленні.
Співробітник ІМБГ Дмитро Сіроха на чолі з завідувачкою лабораторії геноміки людини Людмилою Лівшиць працював над цією темою разом з колегами з Іспанії та Швейцарії.
Читайте також: Новий рекорд: у США діти народилися з ембріонів, заморожених 30 років тому. ФОТО
|Фото ілюстративне: vitstudio/Depositphotos
"Ця робота цікава тим, що генетики використали живі моделі, на яких можна провести експерименти і дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, які спостерігаються у людини", – запевняють вчені.
Лабораторним об’єктом стала мушка-дрозофіла, в якої послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у інших живих організмів (комах, хребетних, ссавців і головне – людини).
Робота, яку провів колектив науковців під керівництвом професорки Людмили Лівшиць, належить до царини фундаментальної науки.
Водночас, за словами вчених, ці дослідження відкривають перспективи застосування отриманих знань у практичній медицині.
|Процесорка Людмила Лівшиць. Фото: Інститут молекулярної біології і генетики
Робота українських вчених буде цікава спеціалістам з біології розвитку, генетиці людини і клінічним генетикам, пише міжнародний науковий журнал eLife.
"Це важливе дослідження демонструє консервативну функцію в соматичних клітинах людини DCL3(STARD8) та ортолога Cv-c Drosophila в розвитку яєчка.
Докази, що підтверджують висновки авторів, є переконливими, оскільки вони поєднують генетичні дані у пацієнта з дисгенезією гонад із даними, отриманими в генетичних експериментах на дрозофілі", – наголошують в eLife.
Основною перевагою наукової роботи є передбачення того, що домен StART, який взаємодіє з ліпідами (але не домен GAP) DCL3/Cv-c, необхідний для розвитку яєчок, що відкриває нові перспективи в подальших дослідженнях.
Наукові дослідження проводили зокрема завдяки грантовій підтримці, наданій у 2021 р. Національною академією наук України та фондом Swiss National Science Foundation (Швейцарія).
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чи може вакцина проти COVID-19 спричинити безпліддя.
Читайте також: Дослідники стверджують, що винайшли методику омолодження шкіри на 30 років