Курси, новини та оголошення: для українців за кордоном запустили додаток

Для українських громадян, які вимушено тимчасово проживають в інших країнах через війну, запустили додаток I’m Ukrainian.

Він призначений для того, щоб зробити життя за кордоном комфортнішим, повідомляє Мінреінтеграції.

Через застосунок I’m Ukrainian можна шукати однодумців, планувати екскурсії та зустрічі, додавати новини й оголошення про події чи відкриття бізнесу.

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Крім того, у ньому можна знайти інформацію про необхідні послуги, культурні події, варіанти працевлаштування, освітні курси а також можливості, як допомогти Україні.

Скрін з сайту I’m Ukrainian

Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Наразі додаток доступний для українців, які проживають у 19 країнах світу.

Скрін з сайту I’m Ukrainian

Завантажити I’m Ukrainian можна за посиланням.

Щоб скористатися додатком, необхідно:

встановити на мобільному телефоні застосунок "Дія";

завантажити I’m Ukrainian;

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;

вибрати "Вхід через Дію".

Нагадаємо, 28 країн підтвердили, що створять екзаменаційні центри для проведення Національного мультипредметного тесту для українських абітурієнтів.

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