Скільки українців проти вивчення російської у школах? Опитування

52% опитаних українців проти того, щоб діти у школах вивчали російську мову.

42% підтримують збереження викладання російської мови в українських школах, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Утім, переважна більшість з тих, хто підтримує викладання російської, хотіли б, щоб цій мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним.

6% вважають, що російській мові треба приділяти більше часу, ніж іншим іноземним, а 3% впевнені, що російську потрібно вивчати на рівні з українською.

Соціологи зазначають, що у порівнянні з 1998-м та 2009-м роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися

Соціологи зазначають, що у порівнянні з 1998-м та 2009-м роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися. Водночас у 1998-му людей взагалі не питали, чи треба вивчати російську, натомість запитували, скільки часу їй приділяти.

Кількість людей, які вважають, що російську мову треба взагалі виключити зі шкільних програм, зросла у кожному регіоні.

Регіональна специфіка зберігається і сьогодні

Регіональна специфіка зберігається і сьогодні: на сході України більше тих, хто прагне зберегти вивчення російської мови в певному обсязі, а на заході – тих, хто проти її вивчання.

Незалежно від відповіді на питання про мову більшість опитаних (80-88%) відповіла, що не готова до територіальних поступок РФ заради досягнення миру.

Більшість не готова до територіальних поступок РФ заради досягнення миру

"Оскільки зараз питання російської мови часто прив’язують до "проросійських" настроїв, на графіку наведені дані, наскільки готові до територіальних поступок респонденти залежно від їх поглядів на вивчення російської мови в школах. Хоча ті, хто підтримує збереження вивчення російської мови в школах, у дещо більшій мірі схильні до поступок, але навіть серед них абсолютна більшість виступають проти жодних територіальних поступок", – кажуть соціологи.

Опитування проводилося 14-22 лютого 2023 року. Було опитано 1017 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, за даними департаментів освіти у різних регіонах України, у листопаді 2022-го майже не залишилося шкіл, де діти вивчають російську мову та літературу.