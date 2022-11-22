Де в Україні школярі досі вивчають російську мову та літературу: перелік областей

Аналіз даних департаментів освіти у різних регіонах України свідчать про те, що в Україні на дев’ятому місяці повномасштабної війни майже не залишилося шкіл, де діти вивчають російську мову та літературу.

Навчальні дисципліни у закладах середньої освіти та садочках викладають українською.

Утім, у деяких школах Кіровоградської та Одеської областей школярі досі вчать російську мову. Про це "Новій українській школі" повідомили у відповідь на запит департаменти освіти.

Зокрема, російську мову як предмет викладають у навчальному закладі Онуфріївської селищної ради на Кіровоградщині. Там до навчання залучені 111 дітей.

На Одещині "російську мову та читання" вивчають 10 учнів приватного закладу освіти "Одеський приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів "Гармонія-ХХІ століття" Одеської області". У департаменті освіти області пояснюють це, посилаючись на право вибору індивідуальної освітньої траєкторії, що передбачено законом "Про освіту".

Російську мову і літературу факультативно вивчають і в Одесі, зокрема у трьох школах комунальної власності та восьми закладах загальної середньої освіти приватної форми власності.

Водночас, відсутні школи та садочки, де дітей навчають російською мовою, у таких областях:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

Крім того, у зазначених областях, крім Одеської, взагалі не викладають як навчальну дисципліну або факультатив "російську мову" та "російську літературу".

Також відсутні заклади освіти, де викладають такі предмети, у Харківській області. Утім, за даними департаменту освіти області, станом на 1 січня 2022 року кількість закладів дошкільної освіти, де навчання відбувалося російською мовою, становила 21.

Стосовно Херсонській області наразі є інформація лише про обласний центр. У міській раді Херсона запевняють, що дітей навчають українською, а мову і літературу країни-агресора не вивчають як предмет.

Даних щодо Запорізької області наразі немає, адже 59 з 67 територіальних громад перебувають під окупацією. Луганська, Донецька, Закарпатська та Житомирська ОВА інформації на запит не надали.