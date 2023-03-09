Українські полярники почали вивчати поведінку китів за допомогою дронів. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2653
9 березня 2023

Під час нового дослідницького сезону українські полярники почали використовувати дрони для вивчення китів. 

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі. 

За словами науковців, довжина горбатих китів сягає 13-15 м, а синіх китів – 30 м. 

Реклама:

Через це їх складно виміряти з човна або з берега. Втім, завдання значно полегшує зображення з дрона.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", – пояснила дослідниця китів, співробітниця відділу біології і екології НАНЦ Оксана Савенко.

Встановивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вікову категорію та вгодованість. 

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Водночас це дає змогу краще розуміти стан популяцій китів та якість кормової бази цього року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.

Також за допомогою дронів науковці мають дослідити поведінку китів. 

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Приміром, як самиці навчають дитинчат самостійному живленню крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.

Реклама:

Нагадаємо, до Дня Святого Валентина у Національному антарктичному науковому центрі показали добірку фото закоханих птахів.

Читайте також: Українські полярники показали "цвітіння" снігу в Антарктиді. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 8045
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4273
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3448
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат