Українські полярники почали вивчати поведінку китів за допомогою дронів. ФОТО

Під час нового дослідницького сезону українські полярники почали використовувати дрони для вивчення китів.
Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
За словами науковців, довжина горбатих китів сягає 13-15 м, а синіх китів – 30 м.
Через це їх складно виміряти з човна або з берега. Втім, завдання значно полегшує зображення з дрона.
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", – пояснила дослідниця китів, співробітниця відділу біології і екології НАНЦ Оксана Савенко.
Встановивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вікову категорію та вгодованість.
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
Водночас це дає змогу краще розуміти стан популяцій китів та якість кормової бази цього року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.
Також за допомогою дронів науковці мають дослідити поведінку китів.
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
Приміром, як самиці навчають дитинчат самостійному живленню крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.
Нагадаємо, до Дня Святого Валентина у Національному антарктичному науковому центрі показали добірку фото закоханих птахів.
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