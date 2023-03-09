Українські полярники почали вивчати поведінку китів за допомогою дронів. ФОТО

Під час нового дослідницького сезону українські полярники почали використовувати дрони для вивчення китів.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами науковців, довжина горбатих китів сягає 13-15 м, а синіх китів – 30 м.

Реклама:

Через це їх складно виміряти з човна або з берега. Втім, завдання значно полегшує зображення з дрона.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", – пояснила дослідниця китів, співробітниця відділу біології і екології НАНЦ Оксана Савенко.

Встановивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вікову категорію та вгодованість.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Водночас це дає змогу краще розуміти стан популяцій китів та якість кормової бази цього року, адже в Антарктику деякі види припливають саме для живлення.

Також за допомогою дронів науковці мають дослідити поведінку китів.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Приміром, як самиці навчають дитинчат самостійному живленню крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.

Реклама:

Нагадаємо, до Дня Святого Валентина у Національному антарктичному науковому центрі показали добірку фото закоханих птахів.