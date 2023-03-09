Перші українські капелани проходять навчання та військову підготовку

Перші військові капелани проходять навчання і підготовку у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Днями я провела лекцією для військових капеланів, які проходять курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства та слухачів випускових курсів за спеціальністю "Військова психологія", – зазначила чиновниця.

Ганна Маляр наголошує, що місія капеланів – підтримувати внутрішній стан та спокій бійця.

Фото Ганни Маляр

"Віра – це те, що дає людині відповідь на питання життя і смерті, що є важливим для воїна. Внутрішній спокій та впевненість дає можливість людині боротися. Віра і переконання сильніші за нашу людську природу, за відчуття страху. Людина завжди перемагає, коли вірить в те, що робить", – каже вона.

Нагадаємо, у жовтні 2022-го в Україні запустили Службу військового капеланства у складі Збройних Сил.

Верховна Рада підтримала Закон про Службу військового капеланства у листопаді 2021 року.

Згідно з ним, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її управління мандат на капеланську діяльність. Обов'язковою вимогою також є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.