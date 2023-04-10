Польща оновила правила ввозу тварин з України: що змінилось

Через повномасштабне вторгнення Польща у 2022 році дозволила українцям евакуюватися з домашніми тваринами за спрощеними правилами.

У квітні 2023 року повернули загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС, повідомили в Міністерстві реінтеграції.

Тепер для ввезення тварини необхідно, аби улюбленець мав чіп. Власник має мати наступні документи на тварину:

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щеплення проти сказу;

ветеринарний паспорт європейського зразка;

сертифікат здоров’я;

письмова декларація, яка підтверджує, що ввезення чотирилапого не є комерційним;

результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Нагадаємо, у 2022 році чимало українців евакуювались разом з улюбленцями. Наприклад, власниця мініпритулку з Харківщини Альона Тулякова була вимушена виїхати в Росію. Вона врятувала понад 80 котів.

Анастасія Тиха вивезла з Ірпеня понад 20 тварин під обстрілами. Олексій Суровцев також забрав вже з розбомбленого містечка на Київщині понад 200 тварин. Вони евакуювали чотирилапих в інші регіони України.