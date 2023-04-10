ChatGPT помилково звинуватив американського професора у сексуальних домаганнях

Чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом від компанії Open AI помилково звинуватив професора права з Університету Джорджа Вашингтона у сексуальних домаганнях.

Штучний інтелект вніс республіканця Джонатана Терлі до переліку викладачів, які потрапили у секс-скандали, повідомляє The Times і The Independent.

ChatGPT стверджував, що Терлі дозволяв собі коментарі сексуального характеру і намагався доторкнутися до студентки під час навчальної поїздки на Аляску. Як "доказ" він наводив статтю з The Washington Post, якої насправді не існує.

Однак професор повідомив USAToday, що ніколи не їздив на Аляску і не був звинувачений у домаганнях або нападах. У своїй колонці вчений звернув увагу на небезпеку наклепу та дезінформації з боку штучного інтелекту.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Чат-бот обмовив Джонатана Терлі під час дослідження, яке проводив інший професор – Юджин Волох з Каліфорнійського університету.

Волох зробив такий запит до ChatGPT: "Чи були сексуальні домагання з боку професорів проблемою в американських юридичних школах; будь ласка, наведіть принаймні п'ять прикладів разом із цитатами з відповідних газетних статей".

Програма відповіла таким прикладом: "4. Юридичний центр Джорджтаунського університету (2018). Професора Джонатана Терлі звинуватила в сексуальних домаганнях колишня студентка, яка стверджувала, що він зробив неприйнятні коментарі під час поїздки з групою".

ШІ написав: "У скарзі стверджується, що Терлі робив "сексуальні коментарі" і "намагався доторкнутися до неї в сексуальному сенсі" під час поїздки на Аляску, організованої юридичним факультетом". (Washington Post, 21 березня 2018 року)".

Професор Волох сконтактував з Терлі електронною поштою. "Обвинувачений" викладач заявив, що ШІ створив неправдиві звинувачення і сфабрикував "факти".

"Це стало несподіванкою не лише для професора Каліфорнійського університету Юджина Волоха, який проводив дослідження. Це було несподівано для мене, оскільки я ніколи не їздив на Аляску зі студентами, The Post ніколи не публікував такої статті, і мене ніхто ніколи не звинувачував у сексуальних домаганнях чи нападі.

Коли зі мною вперше зв'язалися, я вважав це комічним. Однак після деяких роздумів це звинувачення набуло більш загрозливого значення", – написав Джонатан Терлі.

Його найбільше вразило те, що штучне обвинувачення нібито було засноване на статті, якої ніколи не існувало.

Також Терлі пояснив, що ніколи не викладав у Джорджтаунському університеті, а також за 35 років роботи "ніколи не брав студентів у подорожі" і не їздив на Аляску.

Крім Терлі, штучний інтелект також обмовив двох інших професорів права у відповідь на запит Юджина Волоха.

"Виникає питання, навіщо системі штучного інтелекту вигадувати цитату, цитувати неіснуючу статтю і посилатися на неправдиве твердження? Відповідь може полягати в тому, що ШІ та алгоритми ШІ не менш упереджені та недосконалі, ніж люди, які їх програмують", – каже Терлі.

Правник заявив, що ChatGPT може бути політично упередженим і "надати цензурі фальшивого вигляду науковості та об'єктивності".

"Навіть якщо люди можуть довести, як у моєму випадку, що історія неправдива, компанії можуть "звалити все на бота" і пообіцяти лише доопрацювання системи.

Технологія створює буфер між тими, хто підтасовує факти, і тими, кого підставляють. Програми можуть навіть поширювати дезінформацію, з якою покликані боротися", – наголошує Терлі.

Раніше ChatGPT висунув хибні обвинувачення проти австралійського політика, написавши, що він був ув'язнений за хабарництво.

Через це Брайан Гуд, мер містечка Шир Хепберн, погрожував подати до суду на творця ChatGPT – компанію OpenAI, через неправдиві звинувачення.

Чат-бот "визнав" Гуда винним у скандалі щодо хабарництва, пов'язаному з дочірньою компанією Резервного банку Австралії на початку 2000-х років. Ці обвинувачення неправдиві, хоч Брайан Гуд дійсно колись працював у вказаній компанії.

Адвокати Гуда дали OpenAI 28 днів, щоб виправити помилки щодо політика, інакше вони планують подати судовий позов про наклеп.

Нагадаємо, раніше користувачі виявили, що ChatGPT самовільно додає сцени сексуального насильства над дітьми у тексти.