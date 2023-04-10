Михайло Поплавський йде з посади ректора КНУКіМ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 квітня 2023

Ректор Київського національного університету культури і мистецтва Михайло Поплавський оголосив, що йде з посади.

Шоумен повідомив про це в Instagram 9 квітня, напередодні ювілейної дати – 30 років, як він очолив КНУКіМ.

Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою Вченої ради і допомагати.

"21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під оплески! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати", – написав Поплавський.

 Фото: Facebook Поплавського

"Завжди має бути межа і почуття міри. Університет майбутнього – це моя мрія, яку ми реалізовуємо разом з командою. Я бажаю кожному пройти свій український шлях. Власним прикладом доводжу, що в житті немає нічого неможливого!" – додав співочий ректор.

Нагадаємо, Михайло Поплавський очолив Університет культури у 1993 році. Також він почав створювати пісні, заснувавши проєкт "Співаючий ректор", і вести TikTok.

Нещодавно Поплавський втрапив у сексистський скандал під час зустрічі з абітурієнтами, образивши дівчину. Також він заявив, що 80% студенток – "тьолки".

Поплавський казав, що планує завершити кар'єру ректора ще з 2020 року. У 2021 році він також висловив такий намір у шоу "Світське життя", відсвяткувавши 28-річчя на посаді.

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