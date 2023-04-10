20 квітня відбудеться гібридне сонячне затемнення: де його буде видно?

20 квітня в деяких регіонах Тихого та Індійського океанів спостерігатиметься рідкісне явище – гібридне сонячне затемнення.

Спочатку гібридне затемнення стає кільцеподібним (Місяць частково затуляє сонячний диск), потім повним (повністю затуляє), а після – знову кільцеподібним.

Такі затемнення трапляються досить рідко, лише кілька разів на століття. Одне з них людство побачить уже 20 квітня, повідомляє Space.

Гібридного затемнення не буде видно з України чи США. Його зможуть спостерігати жителі Західної Австралії, Східного Тимору та Східної Індонезії.

Водночас вони побачать лише повне сонячне затемнення. Точки, де гібридне затемнення буде змінюватись від повного до кільцеподібного, розташовані у віддалених ділянках посеред океану.

Гібридне сонячне затемнення 2013 року, Саудівська Аравія. Фото: Nafe Alamri

Часткове затемнення можна буде помітити з багатьох інших країн, зокрема на півдні Франції (Місяць закриє 93% Сонця).

У Папуа-Новій Гвінеї можна буде побачити закриття 87% сонячного диска, а на Маршаллових островах – 95%.

Нагадаємо, зазвичай гібридні сонячні затемнення змінюються від повного до кільцеподібного. У деяких місцях Місяць повністю затуляє Сонце, а в інших – частково.

Останнє затемнення такого типу відбулося майже 10 років тому, 3 листопада 2013 року. Наступне гібридне сонячне затемнення після цього місяця відбудеться в листопаді 2031 року і буде видимим з деяких територій CША.

Наступного разу спостерігачі зможуть побачити гібридне затемнення 23 березня 2164 року.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і сподіваєтеся побачити гібридне затемнення, пам'ятайте, що не можна дивитися прямо на Сонце без захисних засобів.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року українці змогли побачити часткове сонячне затемнення.