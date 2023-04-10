Далай-лама попросив хлопчика посмоктати його язик, а після критики вибачився. ВІДЕО

Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика посмоктати його язик.

Інцидент стався під час публічного заходу в Індії, і в соцмережах вибухнув скандал.

Поведінку 87-річного духовного лідера назвали "огидною", повідомляє The Guardian.

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Після критики 14-й Далай-лама вибачився. В офісі лідера заявили, що його вчинок був невинним.

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.



You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz — NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023

14-й Далай-лама – це Тенцзін Ґ'яцо, колишній голова тибетського уряду в екзилі, який проживає в Індії після анексії Тибету Китаєм.

Він є найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі, однак цьогоріч втрапив у скандал.

Наприкінці лютого в храмі Далай-лами в Дхарамшалі відбувся публічний захід за участі духовного лідера, куди прийшли близько 100 молодих учнів.

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На відео, яке стало вірусним, один з молодих учнів підійшов до мікрофону на заході і запитав Далай-ламу: "Чи можу я вас обійняти?"

87-річний Далай-лама попросив хлопця підійти до трибуни, де він сидів. Доторкнувшись до його щоки, він промовив: "Спочатку сюди", після чого дитина поцілувала його і обійняла.

Далай-лама не відпускав хлопчика, кажучи: "Я думаю, тут теж", а потім поцілував його в губи. "І посмокчи мій язик", – додав Далай-лама, висунувши свій язик.

Фото: Christopher Michel

Хлопчик також висунув свій язик, а потім почав відходити, та Далай-лама засміявся і притягнув хлопчика до себе для повторних обіймів.

Потім духовний лідер звернувся до хлопчика, порадивши йому дивитися на тих, хто творить "мир і щастя", і не йти за "людьми, які завжди вбивають інших людей".

Після того, як відео поширилося в інтернеті, багато хто засудив Далай-ламу, назвавши його вчинок "недоречним", "скандальним" і "огидним".

В офісі Далай-лами відповіли, що його поведінка була "невинною і грайливою".

"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", – написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

Зауважимо, що у традиційній тибетській культурі висолоплений язик є виявом поваги і часто використовується для привітання, йдеться у звіті Інституту східноазійських досліджень Каліфорнійського університету в Берклі.