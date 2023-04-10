Далай-лама попросив хлопчика посмоктати його язик, а після критики вибачився. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 квітня 2023

Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика посмоктати його язик.

Інцидент стався під час публічного заходу в Індії, і в соцмережах вибухнув скандал.

Поведінку 87-річного духовного лідера назвали "огидною", повідомляє The Guardian.

Після критики 14-й Далай-лама вибачився. В офісі лідера заявили, що його вчинок був невинним.

14-й Далай-лама – це Тенцзін Ґ'яцо, колишній голова тибетського уряду в екзилі, який проживає в Індії після анексії Тибету Китаєм. 

Він є найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі, однак цьогоріч втрапив у скандал.

Наприкінці лютого в храмі Далай-лами в Дхарамшалі відбувся публічний захід за участі духовного лідера, куди прийшли близько 100 молодих учнів.

На відео, яке стало вірусним, один з молодих учнів підійшов до мікрофону на заході і запитав Далай-ламу: "Чи можу я вас обійняти?"

87-річний Далай-лама попросив хлопця підійти до трибуни, де він сидів. Доторкнувшись до його щоки, він промовив: "Спочатку сюди", після чого дитина поцілувала його і обійняла.

Далай-лама не відпускав хлопчика, кажучи: "Я думаю, тут теж", а потім поцілував його в губи. "І посмокчи мій язик", – додав Далай-лама, висунувши свій язик. 

 Фото: Christopher Michel

Хлопчик також висунув свій язик, а потім почав відходити, та Далай-лама засміявся і притягнув хлопчика до себе для повторних обіймів.

Потім духовний лідер звернувся до хлопчика, порадивши йому дивитися на тих, хто творить "мир і щастя", і не йти за "людьми, які завжди вбивають інших людей".

Після того, як відео поширилося в інтернеті, багато хто засудив Далай-ламу, назвавши його вчинок "недоречним", "скандальним" і "огидним". 

В офісі Далай-лами відповіли, що його поведінка була "невинною і грайливою".

"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент",написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

Зауважимо, що у традиційній тибетській культурі висолоплений язик є виявом поваги і часто використовується для привітання, йдеться у звіті Інституту східноазійських досліджень Каліфорнійського університету в Берклі. 

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