Рада підтримала законопроєкт про 4 обов'язкові предмети на ДПА у першому читанні

Рада підтримала запровадження 4 обов’язкових предметів на державній підсумковій атестації (ДПА) в першому читанні.

З наступного року обов’язковими стануть не лише математика та українська мова, а також історія України та іноземна мова.

Відповідний законопроєкт №9046 ВР ухвалила 10 квітня, повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

"Законопроєкт №9046 про 4 предмети для ДПА з наступного року прийнято у першому читанні!

Нагадую – українська мова, математика, історія України та іноземна мова", – написала Піпа у Facebook.

Законопроєкт вносить зміни до Закону України "Про повну загальну середню освіту", зокрема, пропонує доповнити абзац другий частини п’ятої статті 17.

Згідно із законопроєктом, ця частина звучатиме так:

"Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики, історії України, іноземної мови (крім мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом)".

Колишній керівник Українського інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович написав, що це рішення може вирішити два важливих завдання в галузі шкільної освіти.

"По-перше, повернути у школу повноцінну державну підсумкову атестацію (ДПА), скасовану ще три роки тому під приводом ковіду. По-друге, зробити обов’язковою для всіх учнів ДПА не лише з математики й української мови, але й з іноземної мови та історії України.

Цьогорічна ситуація, коли історію викинуто як обов’язковий предмет з мультитесту, а окремого ДПА не існує взагалі, має піти в минуле. Якщо законопроєкт ухвалять в цілому, повноцінне ДПА у школах буде відновлено вже з 2024 року, й іспит з історії України буде її невід’ємною складовою", – написав він.

Водночас адміністратор групи "Новини вищої освіти" Андрій Черних критикує нововведення.

"Редакцiя законопроєкту чiтко каже, шо у 4 класi буде ДПА з Iсторiï Украïни, але в 1-4 класах не вивчають окремий предмет Iсторiю Украïни", написав Черних.

Він вважає, що введення обов'язкового ДПА з історії та іноземної мови також несе ризик для природничих наук.

"Виключення природничих наук, особливо фізики та хімії, з предметів, що виносяться на ДПА (а для випускників 11 класу це формат ЗНО) – це непрямий, але дієвий крок до послаблення обороноздатності України на найближчі роки, так як ми позбавляємо свою країну можливості у подальшому розробляти власну зброю, а не чекати допомоги від західних партнерів", – раніше писав Черних.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні скасували ДПА-2023 для 4-х та 9-х класів.