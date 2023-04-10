"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка

Військові Сил спеціальних операцій отримали лист від хлопця Тимура, якому колись під час зустрічі оператор ССО подарував шеврон.

Зараз цей військовий зі своїм підрозділом виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, розповідають на каналі Сил спеціальних операцій.

"Пише цей лист Тимур, навчаюсь я в коледжі. 15 грудня 2022 року хлопці з цього підрозділу навідувались до нас, тому я надіюсь, лист дійде до них та дасть їм енергії та наснаги. Я той хлопець, якому ви дали свій шеврон, для мене він як талісман.

Його я пришив собі на рюкзак і ношу завжди з собою. Дуже часто згадував хлопців, які приходили, і дуже надіюсь, що з ними все добре", – написав Тимур.

Хлопець пообіцяв, що буде прославляти Україну на міжнародній арені, тому що захищаючи, військові дають йому можливість тренуватися.

"Хотілось би зв‘язатись з кимось із них, тому під зверненням пишу свої контакти. Той хто буде це читати, хай передасть всім, хлопці, ви все, що в нас є…Хочу від лиця всіх учнів нашого закладу віддати подяку", – додав підліток.

Бійці ССО отримали лист, записали Тимурові відео-вітання та пообіцяли зустрітися з ним по приїзду з фронту.

"Тимуре, дякуємо тобі! До нас дійшов твій лист. Безмежно вдячні за теплі слова. Дякуємо, що ти носиш з гордістю шеврон ССО. Твої слова викликали у нас із побратимами сльози.

Ми знаємо, для чого ми це робимо, і знаємо, що у нас є справжній тил, який ніколи не зрадить українському народові", – сказали військові.

Вони побажали хлопцеві удачі на змаганнях.

Нагадаємо, також ви можете написати українським захисникам листа через платформу "Привіт, воїне!".