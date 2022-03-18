На Сумщині 6-річний хлопчик передав ЗСУ квадрокоптер, який отримав на день народження

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 березня 2022

На Сумщині 6-річний хлопчик передав Збройним Силам України свій подарунок до дня народження – квадрокоптер.

Про це розповіли в Освітньому центрі Верховної Ради у Telegram-каналі.

"Юний козак із Кролевця довго мріяв про квадрокоптер. 

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І батько подарував його на день народження", – кажуть у центрі.

 Фото: Освітній центр ВР

Однак, почувши, що українські військові потребують таких дронів, хлопчик захотів віддати їм свій подарунок.

"Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають", – сказав він.

Нагадаємо, всі охочі можуть допомогти ЗСУ, перерахувавши кошти на спецрахунок Нацбанку, у фонд "Повернись живим" та на інші рахунки й криптогаманці.

Фото у Facebook ілюстративне: IraGirichBO/Depositphotos.

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