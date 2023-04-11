Температура поверхні світового океану досягла рекордного значення – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 квітня 2023

У квітні 2023 року вчені-кліматологи зафіксували найвищу в історії середню температуру поверхні світового океану. 

Попередній рекорд був зафіксований 7 років тому, пише The Guardian.

Середня температура поверхні світового океану на початку квітня 2023 року становила 21,1°C.

Це на 0,1°C більше за попереднє рекордне значення, зафіксоване у 2016 році.

Фото: Enika100/Depositphotos

Протягом останніх років на зниження температури світового океану вплинула помірна течія Ла-Нінья, яка виникала в південній частині Тихого океану. 

Вітер гнав теплі течії від берегів, натомість з глибин підіймалася холодна вода, що призводило до похолодання. 

"Тепер тепло піднімається до поверхні океану, вказуючи на потенційну модель Ель-Ніньо у тропічній частині Тихого океану наприкінці цього року", – йдеться в повідомленні. 

Ель-Ніньо – це явище, протилежне до Ла-Нінья.

Підвищення температури поверхні води може збільшити ризик екстремальних погодних умов: шторми, танення льодовиків, що призведе до підвищення глобального рівня моря. 

Також, різкі потепління здатні руйнувати морську флору та фауну та спричиняти знебарвлення коралів на тропічних рифах.

"Очевидно, що ми перебуваємо в умовах швидкого потепління і ми постійно будемо бачити нові рекорди. Багато наших прогнозів передбачають Ель-Ніньо. Якщо це станеться, нові рекорди будуть не лише в океані, а й на суші", – сказав вчений-кліматолог Дітмар Домменгет.

Раніше ми повідомляли, що танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі.

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