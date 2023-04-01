Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 квітня 2023

Швидке танення антарктичного льоду уповільнює рух глибинних океанських течій, що може катастрофічно вплинути на клімат, зокрема спричинити похолодання в Європі.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Нового Південного Уельсу, опублікованому у ScienceDaily.

Морські течії частково зумовлені рухом вниз холодної та щільної солоної води поблизу Антарктиди. Водночас через танення льодовиків морська вода стає менш солоною та щільною, внаслідок чого рух течій уповільнюється.

За оцінками австралійських науковців, глибоководні потоки, які рухають океанські течії, можуть зменшитися. Це може вплинути на клімат, адже течії розносять тепло, кисень, вуглець та поживні речовини по всій земній кулі.

Фото: online.news.express.mail.gmail.com/Depositphotos

"Якщо глобальні викиди вуглецю продовжуватимуться, то рух океанських течій сповільниться більш ніж на 40% протягом наступних 30 років, що може призвести до колапсу", – каже головний професор дослідження Метью Інгленд. 

За прогнозами вчених, уповільнення течії може спричинити похолодання в Європі, а також зменшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.

Нагадаємо, протягом 30 років спостережень з космосу науковці встановили, що глобальний рівень моря зріс на 9,1 см.

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