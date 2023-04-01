Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 квітня 2023

Швидке танення антарктичного льоду уповільнює рух глибинних океанських течій, що може катастрофічно вплинути на клімат, зокрема спричинити похолодання в Європі.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Нового Південного Уельсу, опублікованому у ScienceDaily.

Морські течії частково зумовлені рухом вниз холодної та щільної солоної води поблизу Антарктиди. Водночас через танення льодовиків морська вода стає менш солоною та щільною, внаслідок чого рух течій уповільнюється.

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За оцінками австралійських науковців, глибоководні потоки, які рухають океанські течії, можуть зменшитися. Це може вплинути на клімат, адже течії розносять тепло, кисень, вуглець та поживні речовини по всій земній кулі.

Фото: online.news.express.mail.gmail.com/Depositphotos

"Якщо глобальні викиди вуглецю продовжуватимуться, то рух океанських течій сповільниться більш ніж на 40% протягом наступних 30 років, що може призвести до колапсу", – каже головний професор дослідження Метью Інгленд. 

За прогнозами вчених, уповільнення течії може спричинити похолодання в Європі, а також зменшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.

Нагадаємо, протягом 30 років спостережень з космосу науковці встановили, що глобальний рівень моря зріс на 9,1 см.

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